25 صفقة سعودية بالانتقالات الشتوية

الرياض (د ب أ)

أعلنت سبعة أندية من أصل 16 نادياً بدوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، عن إبرام 25 صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بواقع 12 لاعباً سعودياً و13 لاعباً أجنبياً.

وغابت سبعة أندية عن سوق الانتقالات الشتوية حيث لم تبرم أي صفقة في يناير، حيث يتعلق الأمر بالوحدة والطائي وضمك والفيحاء والرائد والاتفاق والتعاون، في الوقت الذي غاب فيه الهلال والاتحاد عن المشهد أيضاً في ضوء العقوبات المفروضة على الناديين.

وخطف النصر الأنظار في الميركاتو الشتوي بتعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة تاريخية، كما ضم الحارس الأرجنتيني أوجوستين روسي ونواف بوشل.

وعوّض الباطن حرمانه من المشاركة في فترة الانتقالات الصيفية، لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بالتعاقد مع سبعة لاعبين كأكثر الأندية نشاطاً في السوق الشتوية، حيث عزز صفوفه بالفرنسي تيبو بيري والغاني موداسيرو ساليفو والكولومبي أندريس روا والأورجوياني رينزو لوبيز والكونغولي أندريه بوكي وعبدالله اليوسف على سبيل الإعارة من الفتح والحارس يزن جاري.

وأبرم العدالة أربع صفقات، تمثلت في السلوفيني تيجانيتش والبرتغالي بيدرو يوجينيو والسويدي ماركوس إنتونسون، ونواف الصبحي، بينما أبرمت ثلاثة أندية أخرى ثلاث صفقات، حيث تعاقد الخليج مع الثنائي البرتغالي فابيو مارتينز وبيدرو أمارال، وأحمد الزين، وضم الفتح كلًا من سعيد باعطية والإسباني كريستيان تييو وخالد الغنام على سبيل الإعارة من النصر، وعزز أبها صفوفه بالثلاثي محمد القحطاني وعبدالرحمن العلوي وناصر العمران. في المقابل، يعد الشباب أقل الأندية إبراما للصفقات في فترة التسجيلات الثانية، حيث ضم لاعبين فقط ، هما ماجد كنبة ورياض شراحيلي.