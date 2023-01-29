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حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري

حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
29 يناير 2023 15:30

دبي (الاتحاد)
أحرز فريق حتا، لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجري «فئة الرجال» 10 كلم، فيما حصد فريق أبوظبي لقب فئة «السيدات»، وذلك خلال المنافسات التي نظمها اتحاد ألعاب القوى في نادي مصفوت بمشاركة أكثر من 382 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 نادياً، حيث أقيمت البطولة في أجواء مثالية وسط منافسة قوية بين المشاركين للظفر بالمراكز الأولى.
وتوج الفائزين فهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعلي البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا.
وجاء تتويج حتا بلقب الفرق «رجال»، بعدما حصد 25 نقطة، كما أحرز لاعبه طه آدم جودينو لقب فردي هذه الفئة، ليكرر إنجازه السابق، عندما حقق المركز ذاته في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، التي أقيمت بحديقة الورقاء في دبي، كما نجح بتحطيم رقمه الشخصي السابق «29.01» دقيقة بتحقيق رقم جديد «28.46» دقيقة، ونال شباب الأهلي المركز الثاني والوصل المركز الثالث.
كما أحرز حتا لقب بطولة الأشبال، ونال نادي دبا الحصن لقب الناشئات، والشارقة الرياضي لقب الأشبال بنات، والنصر لقب الناشئين، والبطائح لقب الشابات، واتحاد كلباء لقب الشباب، فيما نال نادي الشارقة المركز الأول في فردي الأشبال بنين.
وشهدت المشاركة المجتمعية فئة الرجال 10 كلم فوز محمد عثمان بالمركز الأول، وكاريس براون بالمركز الأول سيدات، فيما نال عبدالرحمن يوسف لقب الشباب، وحمد الأصبري لقب الأشبال.

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