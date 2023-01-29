سباق التأهل لنهائي «فضية دبي للبولو» يتحدد غداً

دبي (الاتحاد)

تشهد منافسات كأس دبي الفضية للبولو، غداً «الاثنين»، إقامة مباراتين تحددان مصير التأهل للمباراة النهائية للبطولة، والمقامة حالياً بنادي الحبتور للبولو والفروسية ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية بمعدل هانديكاب 20 جول، حيث يلتقي فريق الإمارات مع منافسه التقليدي فريق الحبتور إيفزا، كما يلتقي فريق «بنجاش دودسون وهوريل» مع فريق «أيه إم».

كان فريق «الحبتور إيفزا» بقيادة محمد الحبتور قد حقق فوزه الثاني في البطولة على حساب فريق «بنجاش دودسون وهوريل» بقيادة حيدر بنجاش، وجاء الفوز بالهدف الذهبي بعد تعادلهما في نهاية الأشواط الخمسة بنتيجة ستة أهداف لكل منهما، وبهذا الفوز بات فريق الحبتور إيفزا على مسافة قريبة من النهائي.

جاءت المباراة مثيرة من بدايتها وحتى نهايتها بسبب حرص بنجاش على تحقيق أول فوز له في البطولة بعد خسارته المباراة الماضية أمام ذئاب دبي، فيما يسعى الحبتور إيفزا لتحقيق فوزه الثاني حتى لا يدخل في حسابات معقدة قبل أن يواجه غريمه التقليدي فريق الإمارات.

بادر الحبتور إيفزا بإحراز أول الأهداف، منهياً الشوط الأول 1-0، لتتوالى الأهداف في الشوط الثاني، ويسجل بنجاش ثلاثة أهداف تباعاً، في ظل صيام الحبتور عن التهديف، وفي الشوط الثالث أضاف كل فريق هدفاً واحداً، ثم هدفين لكل فريق في الشوط الرابع ليتقدم بنجاش 6-4، لتتغير المباراة في الشوط الخامس حتى وصلت النتيجة إلى 6-6 ليحتكم الفريقان إلى الشوط الإضافي، وينجح فيه الحبتور إيفزا في تسجيل الهدف الذهبي، ونال لقب الهداف ماثيو بيري نجم فريق الحبتور، بعدما سجل 4 أهداف.

وفي المباراة الثانية حقق فريق «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم الفوز على فريق ذئاب دبي كافو بنتيجة 11-10 حيث تفوق فريق «أيه إم» على مدار الأشواط الخمسة، وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة عودة ذئاب دبي، إلا أن العودة جاءت متأخرة ليخرج خاسراً، وينتظر مباراته الأخيرة أمام الحبتور إيفزا يوم الخميس المقبل.

وتساوى في لقب هداف المباراة كل من إيسيدرو سترادا وكارلوس أولوا وأحرز كل منهما 7 أهداف.