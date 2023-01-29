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الرياضي

شباب الأهلي بطل «الإمارات المفتوحة للكاراتيه»

شباب الأهلي بطل «الإمارات المفتوحة للكاراتيه»
29 يناير 2023 14:30

دبي (الاتحاد)
توج نادي شباب الأهلي بلقب بطولة الإمارات المفتوحة لفردي الكوميتيه أشبال وشباب (أ، ب) (درجة ثانية ودرجة أولى)، والتي جرت على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بعد أن جمع 12 ميدالية ملونة (7 ذهب، 2 فضة، 3 برونز)، وحل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياً بـ19 ميدالية (6 ذهبيات، 7 فضيات، 6 برونزيات)، وجاء نادي الشارقة الرياضي ثالثاً برصيد 19 ميدالية (5 ذهبيات، 8 فضيات، 6 برونزيات).
شارك في البطولة 225 لاعباً يمثلون 20 نادياً ومركزاً تنافسوا في 25 مسابقة وسط تألق كبير للاعبين في حضور عدد كبير من أولياء الأمور ومحبي اللعبة، وشهدت البطولة منافسات قوية بين الأندية وتميزت المنافسات بالقوة والإثارة.
حضر الختام وتتويج اللاعبين المهندس حميد شامس الأمين العام لاتحاد الكاراتيه، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، ومحمد حربوك عضو مجلس إدارة الاتحاد والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.

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