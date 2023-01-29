«الراقي» سعيد في «الوقت الضائع»



علي معالي (دبي)



أصبح الوقت المحتسب بدلاً من الضائع «مصدر سعادة» البطائح، وإزعاج كبير لاتحاد كلباء، في مواجهتي الفريقين هذا الموسم، ولعل ما حدث في «الجولة 14» خبر دليل على ذلك، حيث خطف «الراقي» نقطة غالية في الدقيقة 92، بالهدف الثاني الذي جاء من ضربة جزاء، وسبقه الهدف الأول في الدقيقة 83.

المباراة كانت تسير في طريقها إلى فقدان البطائح للنقاط كاملة، إلا أن إصرار اللاعبين على العودة في النتيجة، جعلهم يلعبون حتى الثواني الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

في أول ظهور لـ «الراقي» في «دوري أدنوك للمحترفين»، بالجولة الأولى، نجح في الفوز على «النمور» بهدفين، وجاء الهدف الثاني وقتها في الدقيقة 99.

ويعتبر البطائح أول فريق يحصل على 4 نقاط من اتحاد كلباء، والطريف أن جواو بيدرو ولورينسي هزا الشباك لمصلحة «الراقي»، في المباراتين، وجاء الفوز الأول تحت قيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي، فيما تحقق التعادل في لقاء الدور الثاني، مع المدرب المغربي سعيد شخيت، الذي ظهرت بصمته بشكل متميز على طريقة لعب الفريق، سواء الهجومية أو الدفاعية.