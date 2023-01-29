بوسطن يحبط جيمس وليكرز في «الكلاسيكو»

لوس أنجلوس(أ ف ب)

أحبط بوسطن سلتيكس ضيفه لوس أنجلوس ليكرز ونجمه «الملك» ليبرون جيمس صاحب 41 نقطة، عندما حسم «الكلاسيكو» في صالحه 125-121 بعد التمديد، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ووفت القمة الساخنة بين الفريقين الأكثر تتويجاً في تاريخ الدوري برصيد 17 لقباً لكل منهما، بوعودها، وتبادل الفريقان السيطرة على نتيجتها 19 مرة. تقدم ليكرز بفارق سبع نقاط في منتصف الربع الأخير، لكن جايلين براون سجل ثلاثية مدركاً التعادل 105-105 مع تبقي 4.1 ثوان.

وارتكب جايسون تاتوم «30 نقطة، 11 متابعة» خطأ على جيمس «9 متابعات، 8 تمريرات حاسمة»، عندما كان الأخير في طريقه إلى تسجيل سلة قبل الصفارة النهائية، لكن الحكم لم يحتسبه ما فجر غضب الملك وتم احتساب خطأ فني ضد زميله باتريك بيفيرلي، بسبب إحضاره كاميرا للحكام ليظهر لهم الدليل على قرارهم السيئ.

وكان بيفيرلي، صاحب 15 نقطة، قاب قوسين أو أدنى من أن يكون بطل كاليفورنيا في الأمسية، في الدقيقة الأخيرة وذلك بتسجيله ثلاثية وسلة ساحقة «دانك» قبل أن يرتكب خطأ بحق براون استغله الأخير لإدراك التعادل.

واصل براون تألقه في الشوط الإضافي بتسجيله 11 نقطة، رافعاً غلته في المباراة إلى 37 نقطة، وأضاف مالكولم بروجدون 26 نقطة.

وغرد «الملك» عقب المباراة على قرار الحكام قائلاً: «هذه تؤلم كثيراً! لا أفهم».

لم يجد جيمس المساندة الكافية من زملائه لتوجيه الضربة القاضية لمتصدر المنطقة الشرقية ووصيف بطل الموسم الماضي، حيث اكتفى أنتوني ديفيس بتسجيل 16 نقطة فقط مع 10 متابعات، وراسل وستبروك بـ12 نقطة، لكن يبقى عزاء الملك أنه بات على بعد 117 نقطة من تحطيم الرقم القياسي في عدد النقاط في تاريخ الدوري المسجل باسم حكيم عبد الجبار.

واستعاد بروكلين نتس رابع المنطقة الشرقية توازنه بعد خسارتين متتاليتين، وذلك بفوزه على ضيفه نيويورك نتس 122-115 بفضل 32 نقطة لكايري إيرفينج.

في أتلانتا، حقق لوس أنجلوس كليبرز فوزه الخامس توالياً، عندما تغلب على مضيفه هوكس 120-113، بفضل نجمه كواهي لينرد صاحب 32 نقطة، فارتقى إلى المركز الرابع في المنطقة الغربية.

وفي سان أنطونيو، أفسد فينيكس صنز احتفال مدرب سبيرز جريج بوبوفيتش بعيد ميلاده الـ74، عندما تغلب عليه 128-118 بعد التمديد، في مباراة تألق فيها كريس بول بتسجيله 31 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة.