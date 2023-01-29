الترجي يطالب بتسوية أزمة مدرجات رادس

تونس (د ب أ)

حث نادي الترجي السلطات في تونس على الإسراع بتسوية أزمة المدرجات الجانبية في ملعب رادس تحسباً لمشوار الفريق في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأصدر الترجي بياناً طالب فيه إدارة الحي الوطني الرياضي والسلطات المعنية، بأن تحل أزمة المدرجات التي تفتقد إلى المقاعد، وهي تقدر بنحو ثلاثين ألف مقعد أي نصف طاقة استيعاب الملعب، حتى لا تتأثر حظوظه في البطولة القارية.

ويستعد الترجي لخوض مباريات قوية في دور المجموعات للمسابقة ضمن المجموعة الرابعة أمام فرق الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وستكون المواجهة الأولى للترجي خارج ملعبه أمام المريخ السوداني، فيما يبدأ مبارياته على ملعب رادس بدءاً من الجولة الثانية ضد شباب بلوزداد يوم 17 أو 18 فبراير المقبل، ثم يلتقي الزمالك في مباراة مرتقبة بتونس يوم 24 أو 25 من نفس الشهر.

وذكرت إدارة الترجي أن وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طالب خلال زيارته إلى تونس بغلق المدرجات الجانبية (خلف المرميين) لحين وضع مقاعد بها.