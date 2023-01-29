الجزيرة وبني ياس.. «الأفضل» في انطلاقة «الدورين»!

معتصم عبدالله (دبي)

ما بين الجولتين الأولى في انطلاقة «دوري أدنوك للمحترفين»، و«الجولة الـ14»، في انطلاقة الدور الثاني للمنافسة ذاتها، جرت مياه كثيرة تحت جسر المنافسة برهنت عليها المقارنة ما بين نتائج جولتي الانطلاقة في الدورين الأول والثاني.

وبدا الجزيرة وبني ياس أكبر الرابحين في المقارنة بين انطلاقتي الدورين، بعدما حصدا العلامة الكاملة، بعدما كرر «فخر أبوظبي» تفوقه على دبا 2-0 في الدور الأول، بالفوز 1-0 في انطلاق الدور الثاني وهو ذات الأمر الذي كرره «السماوي» أمام خورفكان بالفوز 1-0 في الجولة الأولى، و2-1 في الجولة الـ14.

في المقابل، رفض فريقا الوحدة والوصل «فض الاشتباك» على نقاط التعادل، التي تكررت في المواجهتين بنتيجة 2-2 في الدور الأول على ملعب «زعبيل»، و3-3 في الدور الثاني على استاد آل نهيان.

وحافظت بدورها فرق الشارقة، والعين، والنصر، والبطائح على التفوق أمام المنافسين، حيث خرج «الملك» بنقطة بتعادله أمام ضيفه «الفرسان» 0-0 بعد الفوز في الدور الأول خارج قواعده 2-0، وعوض العين إهداره نقطتين بالتعادل أمام عجمان 1-1 في الجولة الأولى بالفوز العريض 5-1 في الدور الثاني.

وكرر النصر سيناريو العين، بالتعادل مع الظفرة 1-1 والفوز على استاد آل مكتوم 1-0، فيما حصد البطائح أول نقطة في المباريات على ملعبه أمام ضيفه اتحاد كلباء 2-2، بعد الفوز التاريخي في الجولة الأولى 2-0 في معقل «النمور».