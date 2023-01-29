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الرياضي

«تيجالي 176» وصيف «الهداف التاريخي»

«تيجالي 176» وصيف «الهداف التاريخي»
29 يناير 2023 14:30

 
رضا سليم (دبي)


تقدم تيجالي لاعب الوحدة إلى وصافة «الهداف التاريخي»، لبطولة الدوري، بعدما نجح في تسجيل «الهدف 176» في شباب «الإمبراطور»، ليتخطى «الأسطورة» فهد خميس لاعب الوصل السابق الذي أحرز 175 هدفاً، ويسبقه في الترتيب «الهداف الأول» علي مبخوت مهاجم الجزيرة وله 196 هدفاً، والذي يتربع على قمة «الهداف التاريخي»، وجاءت أهداف مهاجم «العنابي»، خلال مشاركته في 213 مباراة.
ورغم أن تيجالي لم يسجل إلا 3 أهداف مع «أصحاب السعادة» هذا الموسم حتى الآن، إلا أنها جاءت خلال مشاركاته في 372 دقيقة فقط، على عكس المواسم الماضية، وهز بها شباك البطائح وخورفكان والوصل.
وعلى مدار 10 مواسم في «دوري المحترفين»، نجح تيجالي في هز شباك 21 فريقاً، يتقدمها الشارقة «18 هدفاً»، متساوياً مع الجزيرة، و«15 هدفاً» أمام الوصل، و14 هدفاً أمام عجمان، و13 هدفاً في مرمى ناديه السابق النصر الذي لعب له على مدار موسمين، قبل أن يعود إلى «أصحاب السعادة» مجدداً.
كما سجل تيجالي في مرمى دبا «13»، وبني ياس «12»، والظفرة «11»، والإمارات «9»، والشعب «8» والفجيرة «8»، واتحاد كلباء «7»، والعين «7»، وحتا «6» والشباب «4»، وشباب الأهلي «4»، والعروبة «3» وخورفكان «3»، وهدفاً وحيداً أمام كل من دبي والوحدة والبطائح.
ويعتبر موسم 2013-2014 الأفضل في رحلة «جلاد الحراس»، حين أحرز 28 هدفاً، في 25 مباراة، يليه موسم 2018-2019، بـ27 هدفاً في 26 مباراة، بينما يعد الموسم الماضي هو الأقل برصيد 10 أهداف في 19 مباراة.
ويواجه تيجالي هذا الموسم أزمة تراجع نسبة التهديف، ولا زال يملك الفرصة طوال الدور الثاني ليكسر حاجز الـ10 أهداف الأقل في مسيرته.

 

أهداف تيجالي 

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الشارقة: 18
الجزيرة: 18
الوصل: 15
عجمان: 14
النصر: 13
دبا: 13
بني ياس: 12
الظفرة: 11
الإمارات: 9
الشعب: 8
الفجيرة: 8
اتحاد كلباء: 7
العين: 7
حتا: 6 
الشباب: 4
شباب الأهلي: 4
العروبة: 3
خورفكان: 3 
دبي: 1
الوحدة: 1
البطائح: 1

الأهداف في 10 مواسم


موسم 2013-2014: 28
موسم 2014-2015: 15
موسم 2015-2016: 25
موسم 2016-2017: 19
موسم 2017-2018: 23
موسم 2018-2019: 27
موسم 2019-2020: 15
موسم 2020-2021: 11
موسم 2021-2022: 10
موسم 2022-2023: 3
 

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
تيجالي
علي مبخوت
فهد خميس
الوصل
الجزيرة
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