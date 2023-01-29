لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»

معتز الشامي (دبي)

خطف لابا كودجو هداف العين والدوري، كل الأضواء خلال الجولة الـ14، في افتتاح مشوار الدور الثاني من الدوري، حيث سجل هدفين في مرمى عجمان، كما صنع هدفاً، ليرفع رصيده إلى 16 هدفاً هذا الموسم، بالإضافة إلى صناعة 3 أهداف ليصل إلى 19 مشاركة في التهديف بالموسم الحالي وحده.

وواصل كودجو التألق وهو يحتفل ببلوغه سن الـ31، في يوم مواجهة عجمان، حيث سجل وصنع، لتصبح ثنائيته هي رقم 12 في مسيرته مع البنفسج، أما في الدوري فقد لعب هنا منذ عام 2018، فور وصوله قادماً من الدوري المغربي، وشارك في 77 مباراة سجل فيها 74 هدفاً حتى الآن، وإجمالاً سدد كودجو 86 تسديدة هذا الموسم، كأعلى اللاعبين تسديداً، منها 31 على المرمى، وهو الأعلى أيضاً في الدوري، بالإضافة إلى 12 تسديدة تم إنقاذها من الحراس، وكانت إدارة العين قد نجحت في تجديد التعاقد مع اللاعب حتى 2026، مع احتمالية التمديد لموسم إضافي.

وأصبح لابا أحد أبرز العناصر المؤثرة في أداء الفريق العيناوي، حيث سبق وأن أنقذ «الزعيم» أمام البطائح في الجولة الماضية بثنائية أخرى سجلها جعلته أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في صفوف الفريق، بينما كان صاحب هدف الفوز للفريق في نفس المباراة، ما يعني أن مهارة لابا تترجم بأهداف مؤثرة تحسم نقاطاً لصالح الفريق خلال مسيرة الدوري وباقي البطولات.

وأشار لابا إلى أنه يهتم فقط بضمان فوز العين، الذي يقاتل في الملعب من أجل شعاره، وبهدف إسعاد جماهيره، ولفت إلى أنه لم يكن ليصل إلى ما وصل إليه لولا تهيئة ظروف النجاح في النادي من قبل الإدارة، بالإضافة لروح الأسرة الواحدة، التي تجمع أفراد الفريق وجميع الإداريين والفنيين بالنادي بالإضافة للإدارة العليا، وأشار إلى أنه يأمل في عودة العين لمنصة التتويج باللقب هذا الموسم هو ما يعد هدفاً أساسياً لجميع اللاعبين خلال الدور الثاني.

من جانبه أكد الألماني شايفر مدرب العين السابق، أن لابا يعتبر نجماً بمواصفات خاصة، حيث يمتلك عنصر التفوق والتميز الفني، بالإضافة إلى التركيز الشديد أمام المرمى، بحيث يمكنه تحويل أنصاف الفرص إلى أهداف، وتابع: «لابا يمتلك مواصفات اللاعب العالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو أفضل لاعب أجنبي في الدوري الإماراتي دون منازع في آخر 3 مواسم، ويستطيع الحفاظ على مستواه بسبب احترافيته العالية والتزامه الفني والأخلاقي داخل وخارج الملعب».

وأكمل: «أرى أن نصف قوة العين الهجومية توجد في لابا، حيث يعد أبرز اللاعبين في تشكيلة ريبروف، وهو أحد أهم صمامات أمان الفريق في الشق الهجومي».