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«فارق النقطة» يشعل السباق من «الأول» إلى «السادس» في الدوري

«فارق النقطة» يشعل السباق من «الأول» إلى «السادس» في الدوري
29 يناير 2023 15:00

معتصم عبدالله (دبي)
واصل «دوري أدنوك للمحترفين» سباق التنافس المثير على «مقاعد الصدارة»، بعدما اقتصر الفارق على نقطة تفصل بين الفرق المتنافسة بداية بشباب الأهلي المتصدر برصيد 29 نقطة، الشارقة «الوصيف» بـ28 نقطة، الوحدة «الثالث» بـ27، والوصل «الرابع» بـ26 بالتساوي مع الجزيرة «الخامس»، مقابل 25 للعين «السادس».
وحسم التعادل السلبي قمة الجولة بين «الملك» وضيفه «الفرسان» على ملعب الأول بالإمارة الباسمة، ليحافظ شباب الأهلي على فارق النقطة في «الصدارة»، وعلى استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي حسم التعادل الإيجابي 3-3 «القمة الجماهيرية» بين «العنابي» و«الإمبراطور» ليحافظ الأول على مركزه الثالث، والوصل في «الرابع».
وضيق الجزيرة الخناق على المتنافسين في المقدمة، بعدما عاد بنقاط الفوز الثلاث من ملعب مضيفه دبا «المتذيل» بفضل هدف علي مبخوت من «ركلة جزاء» في الدقيقة الـ73، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة بالتساوي مع الوصل، فيما احتفل العين بالفوز الأكبر في الجولة على حساب ضيفه عجمان 5-1 ليصعد إلى المركز السادس برصيد 26 نقطة، مقابل تراجع «البرتقالي» للسابع بعدما بقى بـ23 نقطة.
وعلى غرار المنافسة بين الفرق على صدارة النقاط، شهد «سباق الهدافين» صراعاً مثيراً، بعدما انفرد التوجولي لابا كودجو بالصدارة برصيد 16 هدفاً، بفضل هدفيه في مباراة فريقه أمام عجمان 5-1 في الدقيقتين 3 و82، وتراجع علي مبخوت «الهداف التاريخي» لمركز الوصافة برصيد 15 هدفاً، بعدما اكتفى بهدف فريقه الوحيد أمام دبا 1-0.
وشهدت مباراة الوحدة والوصل 3-3، تسجيل فابيو ليما نجم الوصل لهدفين رفع بهما رصيده الشخصي إلى 12 هدفاً في المركز الثالث لقائمة الهدافين، فيما اكتفى البرازيلي جواو بيدرو هداف «العنابي» بتسجيل هدف في الدقيقة 64، وهو الهدف الـ11 في سجله في المركز الرابع، مقابل 7 للأوكراني يارمولينكو بعد تسجيله ثنائية أيضاً للعين.
ويعود «دورينا» إلى استئناف السباق بمباريات الجولة الـ15، والمقررة يومي السبت والأحد المقبلين 4 و5 فبراير الحالي، وتسبق الجولة مباريات الدور ثمن النهائي للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» يومي الثلاثاء والأربعاء، وتشهد الجولة الـ15 اختبارات متفاوتة المستوى لفرق الصدارة، حيث يلعب «الفرسان» أمام دبا، ويحل الشارقة ضيفاً على بني ياس، والوحدة في ضيافة اتحاد كلباء، والوصل في مواجهة البطائح.

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