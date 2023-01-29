«الصدارة العالمية» هدف سابالينكا



برلين (د ب أ)



أكدت النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا، أن اقتناص صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات هو هدفها التالي، بعد الفوز على الكازاخية إلينا رايباكينا بمجموعتين مقابل مجموعة، في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، لتحصد أول لقب لها في بطولات «الجراند سلام» الأربع الكبرى.

ونجحت سابالينكا في تحويل تأخرها في المجموعة الأولى، إلى فوز مثير على رايباكينا 4-6 و6-3 و6-4، لتصبح اللاعبة رقم 58 التي تفوز بإحدى البطولات الكبرى في العصر المفتوح.

وبعد أن خسرت ثلاث مرات من قبل في المربع الذهبي للبطولات الكبرى، باتت سابالينكا خامس لاعبة في العصر المفتوح تحصد لقبها الأول في «الجراند سلام» بعد تأخرها في النتيجة، وهو الإنجاز الذي سبق وأن حققته رايباكينا أيضاً. وتبحث سابالينكا عن اقتناص صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات التي تشغلها البولندية إيجا سواتيك حالياً.

وتستعد سابالينكا للتقدم إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي، وقالت خلال مؤتمر صحفي: مثلما قلت نحن جميعاً لدينا نفس الأهداف، الفوز بـ«الجراند سلام» ليس آخر بند في قائمتي.

ووصفت سابالينكا الفوز بأول لقب لها في «الجراند سلام» بأنه «أفضل يوم في حياتي»، وذلك بعد أن حققت 23 انتصاراً متتالياً في بداية موسم 2023.