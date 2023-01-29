الإثنين 30 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الصدارة العالمية» هدف سابالينكا

«الصدارة العالمية» هدف سابالينكا
29 يناير 2023 12:19

 
برلين (د ب أ)


أكدت النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا، أن اقتناص صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات هو هدفها التالي، بعد الفوز على الكازاخية إلينا رايباكينا بمجموعتين مقابل مجموعة، في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، لتحصد أول لقب لها في بطولات «الجراند سلام» الأربع الكبرى.
ونجحت سابالينكا في تحويل تأخرها في المجموعة الأولى، إلى فوز مثير على رايباكينا 4-6 و6-3 و6-4، لتصبح اللاعبة رقم 58 التي تفوز بإحدى البطولات الكبرى في العصر المفتوح.
وبعد أن خسرت ثلاث مرات من قبل في المربع الذهبي للبطولات الكبرى، باتت سابالينكا خامس لاعبة في العصر المفتوح تحصد لقبها الأول في «الجراند سلام» بعد تأخرها في النتيجة، وهو الإنجاز الذي سبق وأن حققته رايباكينا أيضاً. وتبحث سابالينكا عن اقتناص صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات التي تشغلها البولندية إيجا سواتيك حالياً.
وتستعد سابالينكا للتقدم إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي، وقالت خلال مؤتمر صحفي: مثلما قلت نحن جميعاً لدينا نفس الأهداف، الفوز بـ«الجراند سلام» ليس آخر بند في قائمتي. 

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش يضرب كل العصافير بحجر أستراليا
تسيتسيباس: هذا اللاعب هو الأعظم في تاريخ التنس

ووصفت سابالينكا الفوز بأول لقب لها في «الجراند سلام» بأنه «أفضل يوم في حياتي»، وذلك بعد أن حققت 23 انتصاراً متتالياً في بداية موسم 2023.

أستراليا
التنس
ملبورن
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
أرينا سابالينكا
آخر الأخبار
الجيش الكوري الجنوبي يطلق النيران بالخطأ قرب كوريا الشمالية
عربي ودولي
الجيش الكوري الجنوبي يطلق النيران بالخطأ قرب كوريا الشمالية
اليوم 07:51
الهواتف القديمة تعود إلى الساحة
دنيا
الهواتف القديمة تعود إلى الساحة
اليوم 07:45
3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية!
دنيا
3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية!
اليوم 07:43
قتلى في هجوم على مطعم بالمكسيك
عربي ودولي
قتلى في هجوم على مطعم بالمكسيك
اليوم 07:36
زلزال
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شينجيانج في الصين
اليوم 07:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©