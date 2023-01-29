450 متسابقاً في «رماية الشرطة»



الشارقة (الاتحاد)



تنطلق صباح اليوم «النسخة الـ41» لبطولة الشرطة للرماية السنوية، التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة الشارقة بميادين الرماية، في معسكر الخضيرة بالشارقة، وتستمر إلى 9 فبراير المقبل.

ويشارك في البطولة 450 متسابقاً من الرماة الذين يمثلون مختلف قيادات الشرطة العامة بالدولة، والقيادة العامة للدفاع المدني، وقوات الأمن الخاصة، إلى جانب مشاركة منتخبي السعودية والبحرين، يتنافسون في حزمة من المسابقات، مثل الرماية الحركية التكتيكية، و«المستجيب الأول» و«العمليات الشرطية» و«تحدي السرعة» مثل إسقاط الصحون.

وأكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري رئيس اتحاد الشرطة الرياضي، أن وزارة الداخلية حريصة على تنويع البطولات والنشاطات والفعاليات الرياضية، بصورة تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة، من خلال نشر القيم والمفاهيم الرياضية في مجتمع الشرطة.

وقال: نعمل في اتحاد الشرطة الرياضي، بالتعاون والتنسيق مع كل القيادات العامة للشرطة بالدولة والشركاء، على تنظيم أفضل البطولات بصورة دائمة، ووفق برنامج معد ومعتمد منذ بداية كل عام، حيث تضم البطولات الألعاب الرياضية الرئيسية، والتي من شأنها الحفاظ على مستوى الاستعداد والجاهزية للعناصر الشرطية، وتضمن رفع مستويات اللياقة البدنية والقوة الجسدية، إلى جانب تأهيلهم وفق ممارسات متقدمة في الميادين الرياضية لتمثيل الإمارات، من خلال المنتخبات الوطنية، ولنكون داعماً ومسانداً ومكملاً لعمل الاتحادات الرياضية الوطنية، وتحقيق نتائج مشرفة تعزز موقع الإمارات المتقدم وسمعتها الطيبة في المجالات كافة.

وأضاف: نرحب بشكل خاص بمشاركة سنوية طيبة من فرق ومنتخبات خليجية شقيقة في بطولة الرماية العسكرية، مثل منتخبات السعودية والبحرين، مما يعزز اللقاء والتنافس الرياضي والارتقاء بمستويات الأداء.

وقال العميد محمد خميس العثمني رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الشرطة للرماية بالشارقة: تستضيف القيادة العامة لشرطة الشارقة النسخة الـ41 من بطولة الرماية السنوية، والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بمشاركة 13 فريقاً تمثل مختلف القيادات الشرطية والأمنية بالإمارات، إلى جانب مشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: تنظيم البطولة السنوية تأكيد على أهميتها والنتائج التي حققتها على مدار 41 عاماً، والتواصل الإيجابي الكبير بين القيادات الشرطية بوزارة الداخلية، وتبادل الخبرات وتطوير القدرات والمهارات لمنتسبي الوزارة، وضمان الجاهزية والاستعداد الأمثل، هذا الأمر الذي جاء تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، وتعزيزاً للعمل الجماعي والثقة بالنفس، والعمل بروح الفريق، وصولاً إلى الريادة والتميز والارتقاء الدائم بالأداء.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن البطولة، وغيرها من المسابقات الرياضية المتنوعة واستدامتها، تهدف إلى إعداد وتأهيل كوادر وطنية مؤهلة ومدربة ترفد الأندية والاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية بعناصر متميزة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية في المحافل العربية والإقليمية والدولية.