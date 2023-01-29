2000 مشارك في «تحدي الدراجات»



دبي (الاتحاد)



يشارك أكثر من 2000 متسابق «محترفين وهواة»، يمثلون مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها، في «النسخة الـ13» من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية المؤهل إلى بطولة «جران فوندو العالمية»، والذي يقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الدراجات الهوائية، وتحت مظلة الاتحاد الدولي 19 فبراير المقبل.

وينطلق السباق في الساعة السادسة صباحاً، من استاد دبي الدولي، بمدينة دبي الرياضية، مروراً بأشهر وأهم الوجهات السياحية والرياضية، ويمتد لمسافة 92 كيلومتراً، وتم مراعاة اختيار مسارات السباق بعناية، لتمر عبر أبرز المناطق السياحية في دبي، حيث يتضمن المسار العديد من الوجهات المميزة والمناظر الرائعة، ومنها تلال الإمارات وجزر الجميرا، ومضمار مونتجومري للجولف.

ويقام 18 فبراير سباق الدراجين الصغار الذي يتيح المشاركة لمن تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً، ويمنحهم الفرصة لممارسة الرياضة الممتعة في أجواء آمنة برفقة عائلاتهم داخل مضمار مغلق، ويمتد سباق الأطفال من عمر سنتين إلى 3 سنوات إلى كيلو متر، وللأطفال من عمر 4 إلى 5 سنوات التنافس على مسار كيلومترين، كما يمتد سباق الأطفال «شورت جونيور» من عمر 6 إلى 11 عاماً إلى 4.5 كيلومتر، فيما يتنافس الأطفال من عمر 9 إلى 12 عاماً في سباق «لونج جونيور» لمسافة 9 كيلومترات.

وتتضمن فعاليات تحدي دبي سبينس 92 تنظيم سباق «آوت رايد» للهواة، بمساره الأقصر والبالغ طوله 40 كيلومتراً، الذي يتيح لهواة رياضة الدراجات الهوائية من المبتدئين في الإمارات ممن لا يملكون خبرة كبيرة في الرياضة فرصة المشاركة في سباق مجتمعي ضمن بيئة احترافية، يتناسب مع قدراتهم البدنية ويعمل على تطوير مهاراتهم في الدراجات الهوائية ويزودهم بالثقة للمشاركة في المزيد من السباقات.

ويتأهل 20% من المنافسين المسجلين بجميع الفئات العمرية من 19 إلى فوق 79 عاماً في سباق سبينس دبي 92 للمشاركة في السباق النهائي الأكبر في العالم الذي تستضيفه جلاسكو بأسكتلندا في أغسطس المقبل، ويجمع المتأهلين من 13 بطولة عالمية في مختلف قارات العالم، من بينها سباق تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية الذي يندرج ضمن أجندة فعاليات جران فوندو العالمية، ويشترط أن يكون المتأهل مسجلاً ضمن فريق معتمد من اتحاد الدراجات الهوائية، أو شارك في بطولة عالمية، مثل بطولة العالم للدرات الهوائية، ودورة الألعاب الأولمبية أو القارية أو كأس العالم خلال العام الماضي.