غياب «القائد» يربك دفاع عجمان

رضا سليم (دبي)



أربك غياب السلوفيني ميرال دفاع عجمان، ووضح ذلك في مباراتي شباب الأهلي والعين، وتأثر «البرتقالي» بعدم وجود قائد في «الخط الخلفي» لتوجيه اللاعبين، وتوزيع الأدوار والتحرك الجماعي، حيث لم ينجح نوفاك الذي لعب بدلاً منه في «قلب الدفاع» في سد الثغرة أو قيادة الخط الخلفي، وهو ما أدى إلى ثغرات لا حصر لها، كادت تؤدي إلى خروج العين بفوز كبير، وتعد «الخماسية» أقل خسائر «البركان».

ورغم أن الصربي جوران مدرب الفريق دفع بكل الأوراق المتاحة، بعد غياب محمد إسماعيل للطرد، فإن «البرتقالي» أُصيب بحالة من عدم الاتزان، وظهرت الثغرات على الأطراف والعمق، وتنتظر الجماهير عودة ميرال الذي أصيب في بداية مباراة شباب الأهلي بخلع في «الكوع»، خاصة أن مباراة النصر في «الجولة 15» السبت المقبل.

وتأتي الخسارة أمام «الفرسان» و«الزعيم»، ليكرر «البرتقالي» سيناريو الدور الأول، بعدما تعادل مع العين ثم خسر أمام النصر والشارقة، وهو ما يضعه تحت ضغط عدم تكرار الخسارة في الجولة المقبلة، وفي حالة استمرار إصابة ميرال وغياب محمد إسماعيل، يواجه الفريق مشكلة النقص العددي أمام النصر الذي يبحث عن فوز يمثل له «طوق النجاة»، من دوامة المراكز المتأخرة.

ويسعى جوران إلى تصحيح الأخطاء في مباراة الحمرية يوم الثلاثاء المقبل، في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، وهي «بروفة» لمواجهة «العميد».