الإثنين 30 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

غياب «القائد» يربك دفاع عجمان

غياب «القائد» يربك دفاع عجمان
29 يناير 2023 11:29

رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
سعيد بن طحنون يعزي في وفاة حمد الشامسي وعائشة الساعدي
هزاع بن طحنون يحضر زفاف مروان أبو منه


أربك غياب السلوفيني ميرال دفاع عجمان، ووضح ذلك في مباراتي شباب الأهلي والعين، وتأثر «البرتقالي» بعدم وجود قائد في «الخط الخلفي» لتوجيه اللاعبين، وتوزيع الأدوار والتحرك الجماعي، حيث لم ينجح نوفاك الذي لعب بدلاً منه في «قلب الدفاع» في سد الثغرة أو قيادة الخط الخلفي، وهو ما أدى إلى ثغرات لا حصر لها، كادت تؤدي إلى خروج العين بفوز كبير، وتعد «الخماسية» أقل خسائر «البركان».
ورغم أن الصربي جوران مدرب الفريق دفع بكل الأوراق المتاحة، بعد غياب محمد إسماعيل للطرد، فإن «البرتقالي» أُصيب بحالة من عدم الاتزان، وظهرت الثغرات على الأطراف والعمق، وتنتظر الجماهير عودة ميرال الذي أصيب في بداية مباراة شباب الأهلي بخلع في «الكوع»، خاصة أن مباراة النصر في «الجولة 15» السبت المقبل.
وتأتي الخسارة أمام «الفرسان» و«الزعيم»، ليكرر «البرتقالي» سيناريو الدور الأول، بعدما تعادل مع العين ثم خسر أمام النصر والشارقة، وهو ما يضعه تحت ضغط عدم تكرار الخسارة في الجولة المقبلة، وفي حالة استمرار إصابة ميرال وغياب محمد إسماعيل، يواجه الفريق مشكلة النقص العددي أمام النصر الذي يبحث عن فوز يمثل له «طوق النجاة»، من دوامة المراكز المتأخرة.
ويسعى جوران إلى تصحيح الأخطاء في مباراة الحمرية يوم الثلاثاء المقبل، في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، وهي «بروفة» لمواجهة «العميد».

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
جوران
شباب الأهلي
العين
آخر الأخبار
الجيش الكوري الجنوبي يطلق النيران بالخطأ قرب كوريا الشمالية
عربي ودولي
الجيش الكوري الجنوبي يطلق النيران بالخطأ قرب كوريا الشمالية
اليوم 07:51
الهواتف القديمة تعود إلى الساحة
دنيا
الهواتف القديمة تعود إلى الساحة
اليوم 07:45
3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية!
دنيا
3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية!
اليوم 07:43
قتلى في هجوم على مطعم بالمكسيك
عربي ودولي
قتلى في هجوم على مطعم بالمكسيك
اليوم 07:36
زلزال
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شينجيانج في الصين
اليوم 07:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©