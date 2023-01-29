ليما «الزيارة الـ15» لشباك «العنابي»



مراد المصري (دبي)



أثبت فابيو ليما لاعب الوصل مرة أخرى، أنه متخصص عندما يتعلق الأمر بزيارة شباك الوحدة، بعدما سجل «ثنائية» في تعادل الفريقين 3-3 في ختام «الجولة الـ14»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع حصيلته إلى 15 هدفاً يتصدر بها قائمة هدافي مواجهات الفريقين في «عصر الاحتراف».

وشهد اللقاء مواصلة استعادة ليما جاهزيته، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، وتسجيله هدفين وصناعة آخر.

وصل ليما إلى المساهمة رقم 182 في 181 مباراة خاضها في الدوري خلال مسيرته، بعدما سجل 141 هدفاً، وقدم 41 تمريرة حاسمة، علماً أنه أحرز 7 من آخر 14 هدفاً لـ«الإمبراطور» أمام «العنابي» تحديداً.