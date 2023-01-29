خورفكان يسابق الزمن لتجهيز دودو



فيصل النقبي (خورفكان)



يسابق الجهاز الطبي لفريق خورفكان الزمن، لتجهيز البرازيلي دودو، من أجل اللحاق بلقاء العين، في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة.

وتعرض دودو للإصابة قبل مباراة الوصل في «الجولة الـ13» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وأدت إلى عدم مشاركته مع «النسور» أمام الوصل وبني ياس.

ويضع الجهاز الفني بقيادة عبدالعزيز العنبري آمالاً كبيرة على دودو وزملائه لتخطي «الزعيم»، في المباراة الصعبة التي تقام على استاد خورفكان يوم الأربعاء المقبل.

ويعاني دودو من إصابة في «العضلة الضامة»، وهي الثانية هذا الموسم، حيث شارك في أول ثلاث جولات، وقام النادي باستبداله قبل إغلاق «الميركاتو الصيفي».