«الفرسان» بمن حضر مع جارديم



مراد المصري (دبي)



أثبت شباب الأهلي مقولة أنه «بمن حضر» هذا الموسم، بعدما تجاوز غياباته العديدة، ليعود بـ«نقطة» التعادل من ملعب الشارقة، ويحتفظ بصدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، في ختام «الجولة 14».

وقام المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بإشراك 27 لاعباً مختلفاً، في 14 مباراة، من خلال اعتماده بدرجة كبيرة على المواهب الشابة الممزوجة بعناصر الخبرة، وقدرته على استخراج الأفضل من كل لاعب داخل «المستطيل الأخضر».

ويعتبر وليد عباس الأكثر مشاركة مع «الفرسان» في الدوري هذا الموسم بمجموع 1247 دقيقة، وهو صاحب الـ37 عاماً، ويليه أحمد جميل «24 عاماً» بإجمالي 1147 دقيقة، مما يعكس الاعتماد على العطاء في الملعب، بغض النظر عن السن، وتضم بقية القائمة الكاملة للاعبين الـ27 الذين شاركوا إلى جانب عباس وجميل كلاً من: أحمد نور، حسن حمزة، عزيز جانيف، حارب سهيل، بدر ناصر، محمد مرزوق، إيجور جيسوس، عمر خربين، كارتابيا، يوري سيزار، ديناير، محمد جمعة، يحيى الغساني، جوستافو، ماجد ناصر، دومبيا، عيد خميس، يوسف جابر، عبدالله النقبي، رينان فيكتور، جويلهيرم، عبد العزيز هيكل، مروان فهد، سالمين خميس وخالد الأصبحي.