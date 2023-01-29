البايرن.. بداية «السنوات العجاف»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



لم تتوقف سلسلة تعادلات بايرن ميونيخ، خلال العام الجديد 2023، وسقط في «فخ الثالث» على التوالي في الدوري الألماني «البوندسليجا» على ملعبه «أليانز أرينا»، وأمام جماهيره، وبنفس النتيجة 1-1، وآخرها مع آينتراخت فرانكفورت.

وبدا واضحاً للعيان أن «البافاري»، لم يعد هو «الفريق المرعب» الذي يخافه المنافسون، والذي احتكر لسنوات طويلة بطولة الدوري الألماني، وذهب البعض إلى القول إن النادي العريق يواجه أزمة حقيقية هذا الموسم.

وتزايدت مشاعر الخوف والتوتر والاستياء بين جماهير «البايرن»، قبل أسبوعين من المواجهة الصعبة أمام باريس سان جيرمان في دورالـ16 لدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج».

وذكر موقع جول العالمي في تقرير له من ميونيخ، أن البايرن الذي كان يطلق عليه لقب «الغول»، بسبب نهمه وشراهته للبطولات والألقاب على مر السنوات، وقدرته على تجاوز أي منافس مهما كان ثقله، وتربعه لسنوات طويلة على قمة «البوندسليجا» والكرة الألمانية، بل وأمتد تفوقه إلى كل أوروبا، بما حققه من نجاحات ضد أقوى الفرق الأوروبية مثل برشلونة وفوزه بدوري الأبطال عام 2020، أصبح في 2023 فريقاً باهتاً ومثيراً لقلق عشاقه في إقليم بافاريا وخارجه.

وأضاف الموقع: باختصار شديد يعاني «البايرن» من أزمة حقيقية، قبل مواجهته لسان جيرمان، ومهدد بسببها بالخروج مبكراً من «الأبطال».

وتعتبر بداية بايرن ميونيخ هذا الموسم، هي الأسوأ منذ 15 عاماً، بل أن البعض يطلق على 2023، عام بداية «السنوات المعقدة» بعد أن استسلم الفريق للتعادل الثالث على التوالي، آخرها أمام آينتراخت فرانكفورت، وقبلها أمام لايبزج وكولون.

ولم يحدث للبايرن أن يبدأ العام من دون أي فوز، حيث كانت آخر مرة يحدث فيها ذلك من 15سنة.

وتراجع مستوى الفريق منذ عودة لاعبيه من أجازة كأس العالم الأخيرة، فلا فرص ضائعة ولا أهداف ملعوبة ولا صلابة دفاعية ولا تكتيك واضح، ونقص في كل شيء، ما دفع نجم الفريق توماس موللر، عندما سئل عن سر التراجع، بعد مباراة فرانكفورت، إلى القول: لم نعد نملك أفكاراً هجومية جديدة، ولم تتهيأ لنا فرص حقيقية، وبالتأكيد نحن لسنا سعداء بذلك، وخاصة إن التعادل استمر 3 مباريات متتالية.

واختتم موقع جول العالمي تقريره بقوله: بعد أن كان الكل يحذر بعد ظهور قرعة «الشامبيونزليج» من قوة بايرن ميونيخ، باعتباره المنافس الذي لا يتمناه أحد، ها هي الشكوك بدأت تحوم حول البطل «البافاري» قبل أسبوعين من مواجهة باريس سان جيرمان في «الأبطال»، وهي اللحظة المناسبة على حد قول الموقع، التي يتعين على كريستوف جالتييه المدير الفني للباريسي انتهازها، لكي يضرب بقوة خلال مباراتي الذهاب والعودة ضد «البايرن»، ما لم يستفيق «العملاق البافاري» في الوقت المناسب.