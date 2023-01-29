ناجلسمان يعترف بالأزمة

برلين (أ ف ب)

أقرّ مدرب بايرن ميونيخ الالماني جوليان ناجلسمان، بوجود "أزمة نتائج"، قبل موقعة الفريق النارية ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

اكتفى بايرن أمس بالتعادل الثالث تواليًا في العام الجديد منذ استئناف البوندسليجا، أمام أينتراخت فرانكفورت (1-1)، وتقلص قدمه في الصدارة الى نقطة واحدة فقط.

يحلّ على سان جيرمان في العاصمة الفرنسية ذهابًا في 14 فبراير المقبل.

قال ناجلسمان: "إذا لا تُحقق النتائج المرجوّة، فأنت إذًا في أزمة نتائج".

وتابع: "هناك أمور أسوأ في الحياة من ذلك، ولكنها ليست سلسلة جيدة".

وبعد أن عاد من العطلة الشتوية متقدمًا بفارق أربع نقاط في الصدارة، بات الآن الفارق نقطة يتيمة مع يونيون برلين.

وفي حال فوز بروسيا دورتموند اليوم، ستصبح أربعة فرق على بُعد ثلاث نقاط أو أقل منه.

تابع ناجلسمان: "كي تتمكن من لعب المباريات الكبيرة، عليك أيضًا أن تلعب المباريات الصغيرة بطريقة تجعلك في حالة جيدة من الناحية النفسية".

وأضاف: "لم يتبقَ لدينا الكثير من الوقت قبل المباريات الكبيرة حقًا. لذا علينا أن نبدأ في مرحلة ما. الخطوة الأولى دائمًا هي الأصعب".

ويستقبل البافاري منافسه سان جيرمان إيابًا في الثامن من مارس، علمًا أنه لا يزال يعاني من الغيابات.

يغيب الحارس الدولي مانويل نوير والمدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز حتى نهاية الموسم، ومن غير المتوقع عودة المهاجم السنغالي ساديو ماني للمباراة الأولى ضد سان جيرمان. كما يغيب المدافع الدولي المغربي نصير مزراوي الذي يعاني من تداعيات إصابته بفيروس كوفيد-19 خلال مونديال قطر 2022.