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إمبيد يعزز انتصارات سيكسرز أمام «المتصدر»

إمبيد يعزز انتصارات سيكسرز أمام «المتصدر»
29 يناير 2023 08:45

لوس أنجلوس(رويترز)

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سجل جويل إمبيد 47 نقطة واستحوذ على 18 كرة مرتدة، ليساعد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في الفوز على دنفر ناجتس متصدر القسم الغربي 126-119 بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.
وهذه المباراة التاسعة التي يسجل فيها إمبيد 40 نقطة على الأقل هذا الموسم.
وأضاف جيمس هاردن 17 نقطة وقدم 13 تمريرة حاسمة لسيكسرز الذي حقق انتصاره السابع على التوالي.
وتعرض ناجتس، الذي كان متقدماً 73-58 في الشوط الأول، للهزيمة 16 بالموسم مقابل 34 انتصاراً لكنه يبقى في صدارة الغرب، فيما يحتل سيكسرز المركز الثاني بالقسم الشرقي بعد فوزه 32 خلف بوسطن سيلتيكس.
وكان نيكولا يوكيتش الأبرز في صفوف ناجتس بتسجيل 24 نقطة بجانب تسع تمريرات حاسمة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة. 

فيلادلفيا
فريق دنفر ناجتس
دوري السلة الأميركي للمحترفين
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