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الرياضي

أبها يستعيد القحطاني

أبها يستعيد القحطاني
29 يناير 2023 08:30

الرياض (د ب أ)

أعلن نادي أبها السعودي تعاقده رسمياً مع السعودي محمد سعد القحطاني، في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الشتوي، حتى عام 2026 قادماً من نادي أولمبياكوس اليوناني. 

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واستهل محمد القحطاني مشواره في درجة الأولمبي بنادي أبها، ثم تم تصعيده للفريق الأول في يوليو 2021، وانتقل إلى فريق الرديف بنادي أولمبياكوس في فبراير 2022، قبل رحيله عن النادي اليوناني في يناير الجاري.
ويجيد محمد القحطاني مواليد عام 2002، اللعب في مركز الوسط المهاجم، وكان لاعبًا في صفوف أبها. وانضم محمد القحطاني من قبل إلى برنامج الابتعاث الرياضي في إسبانيا، والذي يهدف إلى تطوير مواهب كرة القدم السعودي، وذلك تحت إشراف وزارة الرياضة. ويحتل أبها المركز الثامن في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 19 نقطة من 14 مباراة، بـ 6 انتصارات وتعادل و7 هزائم.

الدوري السعودي
أولمبياكوس
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