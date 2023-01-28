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الشرطة تتصدى لمثيري الشغب في ديربي برلين

الشرطة تتصدى لمثيري الشغب في ديربي برلين
29 يناير 2023 00:45

برلين (د ب أ(

منعت الشرطة الألمانية هجوماً كبيراً لمثيري الشغب على جماهير يونيون برلين، قبل مباراة الديربي التي جمعته بمضيفه هيرتا برلين. وذكرت الشرطة الفيدرالية الألمانية في بيان عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي اليوم السبت، أن حوالي 300 شخص حاولوا مهاجمة جماهير يونيون، عندما توقف القطار في محطة في شرق المدينة في طريقه إلى الاستاد الأولمبي في الغرب.
وحملت مجموعة من مثيري الشغب الألعاب النارية ومواد أخرى خطيرة، بحسب ما قالت متحدثة بأسم الشرطة لمحطة "آر بي بي" التليفزيونية، حيث يعتقد أن مجموعة مثيري الشغب ينتمون إلى جماهير هيرتا برلين. 

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يونيون برلين إلى وصافة «البوندسليجا»

وفاز يونيون برلين بهدفين دون رد ليتقدم لوصافة البوندسليجا، في الوقت الذي يحتل فيه هيرتا المركز الثاني من القاع.

يونيون برلين
الدوري الألماني
هرتا برلين
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