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توتنهام يعبر بريستون في كأس الاتحاد

توتنهام يعبر بريستون في كأس الاتحاد
29 يناير 2023 00:20

بريستون (رويترز)
أحرز سون هيونج-مين هدفين، ليقود توتنهام هوتسبير للفوز 3-صفر على بريستون نورث إيند في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حيث هز الوافد الجديد أرنو دانجوما الشباك.
ومر الكوري سون بموسم سيء، لكنه صنع الفارق بهدفين رائعين بعد الاستراحة، ليعبر توتنهام إلى الدور الخامس.
وافتتح سون التسجيل بعد خمس دقائق من الشوط الثاني بتسديدة منخفضة قوية.
وكان الهدف هو الثاني لسون منذ أكتوبر، ثم هز الشباك بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء في مرمى فريدي وودمان في الدقيقة 69.
ولم يشكل بريستون المنافس في الدرجة الثانية خطورة على توتنهام، الذي لم يكن بحاجة لمشاركة هدافه هاري كين.
وأكمل البديل الهولندي دانجوما، المنضم من فياريال الإسباني الأسبوع الماضي، الأهداف من مدى قريب قبل ثلاث دقائق من النهاية. 

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