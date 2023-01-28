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«البافاري».. السقوط يتواصل

«البافاري».. السقوط يتواصل
29 يناير 2023 00:17

برلين (أ ف ب)
سقط بايرن ميونيخ المتصدر في فخ التعادل للمباراة الثالثة توالياً، إثر تعادله مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت الرابع 1-1 السبت، في قمة مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
وتقدم النادي البافاري على ملعب أليانز أرينا عبر لوروا سانيه (34)، فيما عادل الفرنسي راندال كولو موانيه للضيوف (69).
وبات في رصيد بايرن 37 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن يونيون برلين الثاني، الذي حقق فوزه الثالث تواليًا بتفوقه على مضيفه هرتا 2-صفر في ديربي العاصمة في اليوم ذاته.
كما يتأخر لايبزج الثالث وفرايبورج الرابع بفارق نقطتين وثلاث نقاط تباعاً عن العملاق البافاري، وستكون الفرصة سانحة لبروسيا دورتموند لتقليص الفارق الى ثلاث نقاط أيضًا، عندما يحلّ على باير ليفركوزن الاحد.
أما فرانكفورت، فبات في رصيده 32 نقطة في المركز الخامس.
وبقي بايرن من دون فوز في العام الجديد وهذه المرة الاولى منذ 1978، التي يكتفي فيها بثلاث تعادلات تواليًا بنتيجة 1-1، بعد أن استنأف المنافسات بعد عطلة مونديال قطر 2022 والعطلة الشتوية بنتيجة مماثلة مع لايبزج وكولن.
ويخوض فريق المدرب جوليان ناجلسمان المنافسات بغياب العديد من اللاعبين، أمثال الحارس الدولي مانويل نوير الذي عوّضه بالتعاقد مع السويسري يان سومير، والمهاجم السنغالي ساديو مانيه والمدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز للاصابة، والمدافع الدولي المغربي نصير مزراوي، الذي يعاني من تداعيات إصابته بفيروس كوفيد-19 خلال المونديال.
وأجرى ناجلسمان ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي أفلتت من الخسارة في الدقيقة الأخيرة ضد كولن بهدف جوزوا كيميش، فأشرك الكرواتي يوزيب سنانيشيتش بدلاً من الفرنسي بنجمان بافار وتوماس مولر بدلاً من سيرج جنابري فيما حلّ الفرنسي كينجسلي كومان مكان ليون جوريتسكا المصاب في فخذه.
وسيطر البافاري على الشوط الأول لكنه حقق أولى الفرص بعد نصف ساعة، عندما قام الحارس كيفن تراب بتصديين على دفعتين تواليًا أولا لمحاولة كيميش، التي عادت الى مولر ليصدها مرة أخرى (30).
وسجل سانيه هدف التقدم لأصحاب الارض عندما تابع عرضية عن الجهة اليمنى من مولر زاحفة من منتصف المنطقة بينماه في المرمى (34).
وحاول سانيه من تسديدة زاحفة من خارج المنطقة ولكنها كانت سهلة بين يدي الحارس (41).
رفع فرانكفورت، بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، من مستواه في الشوط الثاني وتقدم أكثر نحو منطقة الخصم، ونجح في إدراك التعادل عندما مرر البديل الياباني دايتشي كامادا الكرة داخل المنطقة الى كولو موانيه، الذي تجاوز مواطنه دايو أوباميكانو وسدد بيسراه في المرمى (69).
ولم تُجدِ تبديلات ناجلسمان نفعًا بعد أن دفع بجنابري والهولندي راين جرافينبرخ والفرنسي ماتيس تيل.
وفشل بايرن في تكرار فوزه الساحق على أرض أينتراخت فرانكفورت 6-1 في المرحلة الافتتاحية من الموسم الحالي.
ولم يذق بايرن طعم الانتصارات منذ عودة المنافسات، وسط خشية من استمرار العقم الهجومي، بعدما سجّل ثلاثة أهداف فقط في آخر ثلاث مباريات، مقارنة بـ49 هدفًا في 15 مباراة سبقت، أي بمعدل 3.26 أهداف في المباراة الواحدة.

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