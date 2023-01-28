فرق الإمارات تتفوق في طواف الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت، أمس، المرحلة الثانية لطواف الشارقة الدولي الثامن للدراجات، والذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وشهد الانطلاقة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومنصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، وعبدالملك محمد جاني، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة المنظمة، وعبدالله سلطان الدح، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة المنظمة.

وابتسم منتجع واحة البداير لفرق الإمارات، التي استحوذ أبطالها على منصة التتويج، فكانت الميدالية الذهبية من نصيب حمزة ياسين من شرطة دبي، وتبعه زميله نسيم السعيدي ليفوز بالميدالية الفضية، بينما كانت البرونزية من نصيب بول جريجا من شباب الأهلي.

شهد سباق المرحلة الثانية، وشارك في تتويج الفائزين كل من عبدالملك جاني وعادل صالح الحمادي، عضو مجلس الإدارة، وياسر عمر الدوخي، مدير الطواف، رئيس اللجنة الفنية والحكام، وسعود عبدالرحمن الهاجري، ممثل غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحمد سالم المحمود، ممثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومحمد الحمادي، ممثل مصرف الشارقة الإسلامي، وأمين عبدالله، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات، رئيس الوفد.

أما بالنسبة لقمصان التميز، فقد حصل نسيم السعيدي من شرطة دبي على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، ونال نسيم السعيدي من فريق شرطة دبي أيضاً القميص الأخضر لصاحب أفضل نقاط بمعدل السرعة برعاية غرفة وتجارة وصناعة الشارقة، بينما فاز أمان كريدي من فريق تيرنجانو بالقميص الأحمر لبطل صعود المرتفعات برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وفاز مارك دافواه من فريق سافواه بالقميص الأبيض لصاحب أفضل زمن في الترتيب العام للشباب تحت 23 سنة، برعاية مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وفاز عبدالله جاسم من منتخب الإمارات بقميص علم الإمارات لصاحب أفضل زمن للترتيب العام لفئة المواطنين، برعاية مجلس الشارقة الرياضي.