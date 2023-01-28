«برنس» بطل «فايربريك».. و«موج» تُغرق منافساتها

عصام السيد (دبي)

حققت خيول جودلفين «ثنائية» مستحقة، ضمن الأمسية الرابعة من كرنفال كأس دبي العالمي 2023، والتي أقيمت أمس الأول، تحت الأمطار، وتألفت من 8 أشواط خُصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغت الجوائز المالية 810 آلاف دولار برعاية لونجين. وأغرقت المهرة «موج» لجودلفين، بإشراف سعيد بن سرور، وقيادة باتريك كوسجريف، منافساتها بأداء استثنائي، قبل أن تُتوج بطلة في الشوط الرابع للمهرات في سن الثلاث سنوات، على لقب سباق جميرا فيليز كلاسيك «شروط» لمسافة 1400 متر – عشبي، مسجلة زمناً قدره 1:26:21 دقيقة. ومنح الجواد المتميز «نافال باور» الثنائية لجودلفين، بإشراف شارلي ابلبي، وقيادة وليام بيوك، حين فاز عن جدارة واستحقاق بلقب جميرا كلاسيك «ليستد» في الشوط السابع لمسافة 1800 متر – عشبي، مسجلاً 1:52:64 دقيقة. وحصد الجواد «برنس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف دوج واتسون، وقيادة سام هتشكوت، بطولة النسخة الـ13 من بطولة فايربريك ستيكس «الفئة الثالثة»، لمسافة الميل. وجاء فوز «برنس إيجي» ناجزاً وبأسلوب كلاسيكي، حين اندفع من الصفوف الخلفية، ليتفوق ببراعة على منافسيه، مسجلاً 1:39:06 دقيقة.وبفارق كبير عن منافسيه، توج «لاريش» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو، بلقب سباق فيستيفال سيتي ستيكس «شروط» في الشوط الأول لمسافة 1900 متر – رملي، مسجلاً 2:01:62 دقيقة.

وانتزع «كواشيلو» لمزرعة المير، بإشراف جي اليوت، وقيادة باتريك دوبس، سباق دبي سبرينت «قوائم» للسرعة في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر – عشبي، بفارق 0.75 طول من المرشح الأول «مان اوف بروميس»، مسجلاً 1:11:31 دقيقة. وتفوق «فرانز ستراوس» لجريج برايس، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، على منافسيه في الشوط الثالث لمسافة 1900 متر على لقب لونجين ليجيند دايفر، مسجلاً 2:00:68 دقيقة. وخطف «جود فورتيون» لهامانز وستولد شيكر، بإشراف اس جنسن، وقيادة ثيو باشيلوت، سباق زعبيل تيرف «هانديكاب» في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر على الأرضية العشبية، مسجلاً زمناً قدره 2:06:83 دقيقة. واختتمت الأمسية بسباق تكافؤ في الشوط الثامن لمسافة 1400 متر، على لقب مجموعة لونجين ريكورد كوليكشن، وبرز فيه نجم الجواد «ويسترن سيمفوني» لإسطبلات الراشد، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، اللذين حققا ثنائية، وسجل البطل 1:25:89 دقيقة.