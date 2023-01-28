الأحد 29 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«صعايب» على قمة «التلوح الذهبي» للشيوخ

«صعايب» على قمة «التلوح الذهبي» للشيوخ
29 يناير 2023 01:31

مصطفى الديب (أبوظبي)

تختتم اليوم منافسات النسخة العاشرة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح، تحت إشراف وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.
وأُقيمت، أمس «السبت»، منافسات اليوم الحادي عشر من خلال 6 أشواط أسفرت عن فوز الصقر «صعايب» لـ«إم 7» بذهبية شوط التلواح الذهبي فئة أصحاب السمو الشيوخ، وحل ثانياً «بي 11» لـ«إف 3 إس»، واحتل المركز الثالث «لهب» لـ«إم 7».
وسيطرت صقور سيف بن حريز الفلاسي على المراكز الثلاثة الأولى لشوط التلواح الذهبي فئة العامة مفتوح، حيث توج «عجيب» بالميدالية الذهبية، وحل ثانياً «35»، فيما كان المركز الثالث من نصيب «خصوصي».

أخبار ذات صلة
«أبناء الخليج» يتألقون في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
«الطقس» يؤجل كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور يومين

وفي فئة العامة ملاك، حلق الصقر «طاري» لمطر خلف بالجافلة المنصوري بذهبية شوط التلواح الذهبي، فيما حل ثانياً «وقاد» لمبارك سالم المرر، وجاء ثالثاً «دلماوي» لمبارك سالم المرر أيضاً.
وأسفرت نتائج شوط الجير بيور - فرخ «الإنتاج المحلي» عن فوز الصقر «أبو ريشة» لحمد أحمد بن مجرن بالميدالية الذهبية، وحصل على الميدالية الفضية «زوهو» لزالاتان لورانتي، وثالثاً جاء «إتش أي 15» لحسين ناصر عبد الله لوتاه، فيما حصل على ذهبية شوط الجير قرموشه - فرخ «الإنتاج المحلي» الصقر «12» لفريق دبي، وحل ثانياً «جي 33» لغانم سيف آل علي، وفي المركز الثالث حل «عواصف» لـ«إس بي كي».
واختتمت منافسات أمس بإقامة الشوط النهائي لـ«الجيرات فئة العامة سيدات»، وحلقت بالذهبية «صباح» لوفاء عصام حسن، وحلت ثانية «إم 96» لعفراء محمد المحمود، وجاءت ثالثة «إس 18» لعائشة مبارك سعيد الكعبي.

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
نادي أبوظبي للصقارين
آخر الأخبار
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
الرياضي
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
اليوم 16:00
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
دنيا
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
اليوم 15:58
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
الرياضي
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
اليوم 15:43
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
عربي ودولي
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
اليوم 15:42
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
الرياضي
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©