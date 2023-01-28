«صعايب» على قمة «التلوح الذهبي» للشيوخ

مصطفى الديب (أبوظبي)

تختتم اليوم منافسات النسخة العاشرة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح، تحت إشراف وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وأُقيمت، أمس «السبت»، منافسات اليوم الحادي عشر من خلال 6 أشواط أسفرت عن فوز الصقر «صعايب» لـ«إم 7» بذهبية شوط التلواح الذهبي فئة أصحاب السمو الشيوخ، وحل ثانياً «بي 11» لـ«إف 3 إس»، واحتل المركز الثالث «لهب» لـ«إم 7».

وسيطرت صقور سيف بن حريز الفلاسي على المراكز الثلاثة الأولى لشوط التلواح الذهبي فئة العامة مفتوح، حيث توج «عجيب» بالميدالية الذهبية، وحل ثانياً «35»، فيما كان المركز الثالث من نصيب «خصوصي».

وفي فئة العامة ملاك، حلق الصقر «طاري» لمطر خلف بالجافلة المنصوري بذهبية شوط التلواح الذهبي، فيما حل ثانياً «وقاد» لمبارك سالم المرر، وجاء ثالثاً «دلماوي» لمبارك سالم المرر أيضاً.

وأسفرت نتائج شوط الجير بيور - فرخ «الإنتاج المحلي» عن فوز الصقر «أبو ريشة» لحمد أحمد بن مجرن بالميدالية الذهبية، وحصل على الميدالية الفضية «زوهو» لزالاتان لورانتي، وثالثاً جاء «إتش أي 15» لحسين ناصر عبد الله لوتاه، فيما حصل على ذهبية شوط الجير قرموشه - فرخ «الإنتاج المحلي» الصقر «12» لفريق دبي، وحل ثانياً «جي 33» لغانم سيف آل علي، وفي المركز الثالث حل «عواصف» لـ«إس بي كي».

واختتمت منافسات أمس بإقامة الشوط النهائي لـ«الجيرات فئة العامة سيدات»، وحلقت بالذهبية «صباح» لوفاء عصام حسن، وحلت ثانية «إم 96» لعفراء محمد المحمود، وجاءت ثالثة «إس 18» لعائشة مبارك سعيد الكعبي.