فيتيل وشوماخر يسقطان في «الأبطال»

برلين (د ب أ)

شاهد الألمانيان سيبستيان فيتيل وميك شوماخر آمالهما في سباق الأبطال، بكأس الأمم، تتحطم اليوم السبت. ولن يوجد الثنائي في سباقات فورمولا1 في عام 2023، بعدما أعلن فيتيل الاعتزال، وبعد قيام هاس باستبعاد شوماخر. وودع الثنائي سباق الأبطال، الذي أقيم في بيت هافسباد بالسويد، من الدور قبل النهائي. وفي النهائي، حافظ الثنائي المكون من الابن ووالده بيتر وأوليفر سولبرج على اللقب. وكان فيتيل وشوماخر يهدفان لتحقيق اللقب التاسع لألمانيا في سباق الأبطال بدوري الأمم، حيث يتنافس السائقون الدوليون من مختلف سباقات السيارات ضد بعضهم البعض في سيارات مختلفة.