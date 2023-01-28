مارتينيز يقود إنتر إلي الوصافة الإيطالية

روما(أ ف ب)

قاد بطل العالم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريقه إنتر ميلان، للفوز على مضيفه كريمونيزي 2-1 السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة 20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم كريمونيزي باكراً بفضل مهاجمه الشاب النيجيري دافيد أوكيريكي (11)، قبل أن يدرك مارتينيز التعادل (21) ليعود ويسجل هدف الفوز (65).

وتقدم إنتر إلى المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق نقطتين عن ميلان الثالث، حامل اللقب الذي يستقبل ساسوولو الأحد في ختام منافسات هذه المرحلة التي تشهد أيضاً قمة بين نابولي المتصدر بفارق كبير (50 نقطة) وروما الخامس.

افتتح الفريق المضيف التسجيل بعد 11 دقيقة من صافرة البداية، بتسديدة بالقدم اليمنى لأفضل هداف في صفوفه أوكيريكي (5 أهداف) من حافة منطقة الجزاء في الزاوية المعاكسة.

ومن ركنيتين تباعاً، أدرك «نيراتسوري» التعادل بعد تمريرة من التركي هاكان تشالهان أوغلو، وتسديدة على الطاير من البوسني إدين دجيكو، صدها الحارس ماركو كارنيسيكي، وعادت إلى مارتينيز الذي ارتدى شارة القيادة بغياب السلوفاكي ميلان سكرينيار، تابعها في الشباك (21).

وضاعف مارتينيز النتيجة بعد تمريرة من دجيكو إلى داخل المنطقة، ليطلق كرة من زاوية مغلقة حوّلت مجراها قليلاً بعد اصطدامها بقدم المدافع المكسيكي جوهان فاسكيس (65).

وكان كريمونيزي المتذيل أنهى مرحلة الذهاب من دون أي فوز، ليصبح ثاني فريق لا يفوز بأي مباراة في هذه المرحلة منذ عودة الدوري الإيطالي لاعتماد نظام 20 نادياً (2004-2005)، بعد هيلاس فيرونا في موسم 2015-2016.

وفي مباراة ثانية، قلب تورينو في غضون 4 دقائق تأخره بهدفين أمام مضيفه إمبولي إلى تعادل قاتل 2-2.

تقدم إمبولي عبر سيباستيانو لوبيرتو (37) والروماني رازفان مارين (69)، فيما عادل لتورينو صامويل ريكي (82) والبديل الباراغوياني أنتونيو سانابريا (85).