«التعادل المثير» بين «العنابي» و«الإمبراطور»



مصطفى الديب (أبوظبي)



تعادل الوحدة والوصل 3-3، مساء اليوم، في ختام «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد مباراة مثيرة.

تقدم «العنابي» بهدف أحرزه الأرجنتيني فاكوندو في الدقيقة 9، ونجح فابيو ليما في إدراك التعادل لـ «الإمبراطور» في الدقيقة 50، وعاد الوحدة إلى التقدم في النتيجة مجدداً عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 64، ورد ليما بالتعادل للوصل في الدقيقة 81، وبعدها منح الأرجنتيني شانكلاي الأسبقية للوصل للمرة الأولى في الدقيقة 83، وحصل «أصحاب السعادة» على ضربة جزاء، ترجمها تيجالي إلى هدف التعادل في الدقيقة 93، ليحصل كل فريق على «نقطة».

وشهد اللقاء الظهور الأول للبرازيلي بيريرا القادم من الهلال السعودي إلى الوحدة، وأيضاً تسجيل فاكوندو هدفه الأول مع الفريق، بعد التعاقد معه في «الانتقالات الشتوية».

وبهذا التعادل، رفع الوحدة رصيده إلى «النقطة 27»، في المركز الثالث، فيما صعد الوصل إلى المركز الرابع، بعد أن وصل إلى «النقطة 26».