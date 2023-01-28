سابالينكا: أهلاً بالمعارك مع ريباكينا

ملبورن (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

تمنت أرينا سابالينكا بأن يكون هناك المزيد من المعارك مع اللاعبة المذهلة إيلينا ريباكينا، وذلك بعد أن توجت بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. وكانت البيلاروسية سابالينكا بعيدة تماماً عن مستواها المعهود في المجموعة الأولى، ولكنها حسنت من ضربات الإرسال الخاصة بها، لتفوز بالمباراة النهائية بنتيجة 4 / 6 و6 / 3 و6 / 4 اليوم السبت. الفوز الذي تحقق على حساب اللاعبة البالغة 23 عاماً، كان هو الفوز الحادي عشر لسابالينكا على التوالي منذ بداية موسم 2023، حيث قامت بالجثو على ركبتيها للاحتفال. وأثنت سابالينكا، المصنفة الخامسة على العالم، على ريباكينا، التي كانت تبدو في طريقها لإضافة لقب بطولة كبرى أخرى للقب بطولة ويمبلدون التي حققته في 2022.

وقالت عقب فوزها باللقب: "في البداية، أريد أن أتأسف على لغتي الإنجليزية، حيث أنني مازلت أرتجف وأعصابي مشدودة للغاية".

وأضافت: "ثانياً، إنه شيء ملهم أن أتلقى هذا الكأس منك "بيلي جين كينج". شكراً لك على كل شيء قدمتيه لرياضتنا".

وأردفت :" أريد أن أهنئ إيلينا على ما قدمته طوال البطولة. إنك لاعبة عظيمة". وأكدت: "أتمنى أن يكون بيننا المزيد من المعارك. وأتمنى أن تكون في نهائيات البطولات الكبرى".

وأضافت: "كل التهنئة لفريقك. أنتم مذهلون وقمتم بعمل جيد للغاية". وقالت: "كانت أجواء رائعة. أتمنى أن أعود في العام المقبل بشكل أقوى، وسأريكم كلكم لعبة تنس أفضل".

وتغلبت ريباكينا، المصنفة رقم 22 في البطولة، على أبطال كبار، مثل إيجا شفيونتيك، ويلينا أوستابينكو، وفيكتوريا أزارينكا، في طريقها للوصول للنهائي، في انطلاقة مميزة في بطولة أستراليا. ولكنها تلقت هزيمتها الرابعة على التوالي في مواجهة سابالينكا.

وقالت ريباكينا: "أود أن أهنئ أرينا على تتويجها باللقب والبداية الرائعة للموسم. أعلم كم الصعوبات التي واجهتيها أنت وفريقك للتتويج باللقب".