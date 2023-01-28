مصير سيميوني في نهاية الموسم

مدريد (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

تراجع الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن تصريحاته السابقة بشأن مستقبله مع النادي الإسباني، مؤكداً أن مصيره مع النادي سيتضح فقط في نهاية الموسم. ومن المرجح أن يخرج أتلتيكو خالي الوفاض دون أي ألقاب هذا الموسم بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا على يد ريال مدريد، بجانب احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بفارق 16 نقطة عن برشلونة المتصدر، بالإضافة إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث سيميوني بعد الخسارة أمام الريال وأكد التزامه مع أتلتيكو مدريد، مشيراً إلى أنه لن يرحل عن منصبه.

ولكن في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أتلتيكو أمام مضيفه أوساسونا غداً الأحد، قال سيميوني، إن مستقبله سيتحدد بناء على وضعية الفريق في نهاية الموسم.

وقال سيميوني "الوضع أكثر تعقيدا عما يبدو، النادي سيقرر في نهاية الموسم ما سيحدث".

وأشار "عقدي يعتمد كثيرا ًعلى كيفية إنهاء الموسم، في نهاية كل موسم نجلس سويا لنرى كيف سنستمر، هذا العام لن يكون هناك استثناء".