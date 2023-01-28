الأحد 29 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مصير سيميوني في نهاية الموسم

مصير سيميوني في نهاية الموسم
28 يناير 2023 22:45

مدريد (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

تراجع الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن تصريحاته السابقة بشأن مستقبله مع النادي الإسباني، مؤكداً أن مصيره مع النادي سيتضح فقط في نهاية الموسم. ومن المرجح أن يخرج أتلتيكو خالي الوفاض دون أي ألقاب هذا الموسم بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا على يد ريال مدريد، بجانب احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بفارق 16 نقطة عن برشلونة المتصدر، بالإضافة إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا. 

وتحدث سيميوني بعد الخسارة أمام الريال وأكد التزامه مع أتلتيكو مدريد، مشيراً إلى أنه لن يرحل عن منصبه. 

أخبار ذات صلة
تشيلسي يوجه الضربة السابعة
برشلونة يحلق في الصدارة بالفوز على جيرونا

ولكن في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أتلتيكو أمام مضيفه أوساسونا غداً الأحد، قال سيميوني، إن مستقبله سيتحدد بناء على وضعية الفريق في نهاية الموسم. 

وقال سيميوني "الوضع أكثر تعقيدا عما يبدو، النادي سيقرر في نهاية الموسم ما سيحدث". 

وأشار "عقدي يعتمد كثيرا ًعلى كيفية إنهاء الموسم، في نهاية كل موسم نجلس سويا لنرى كيف سنستمر، هذا العام لن يكون هناك استثناء".

سيميوني
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
كأس ملك إسبانيا
آخر الأخبار
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
الرياضي
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
اليوم 16:00
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
دنيا
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
اليوم 15:58
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
الرياضي
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
اليوم 15:43
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
عربي ودولي
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
اليوم 15:42
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
الرياضي
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©