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يونيون برلين إلى وصافة «البوندسليجا»

يونيون برلين إلى وصافة «البوندسليجا»
28 يناير 2023 22:18

برلين (د ب أ)تقدم يونيون برلين لوصافة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه هيرتا برلين 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة. 

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وفي باقي المباريات فاز ماينز على ضيفه بوخوم 5/ 2 وبروسيا مونشنجلادباخ على مضيفه هوفنهايم 4/ 1 وفرايبورج على ضيفه أوجسبورج 3/ 1، وفيردر بريمن على ضيفه فولفسبورج 2 /1.
وعلى الملعب الأولمبي ببرلين حسم يونيون برلين فوزه على هيرتا برلين بهدف في كل شوط. وتقدم دانيلو ديوخي بهدف ليونيون برلين في الدقيقة 44، ثم أضاف باول سيجوين الهدف الثاني في الدقيقة 67.
الفوز رفع رصيد يونيون برلين إلى 36 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف بايرن ميونيخ المتصدر، والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت، وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير.

يونيون برلين
بايرن ميونيخ
البوندسليجا
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