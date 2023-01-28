برشلونة يحلق في الصدارة بالفوز على جيرونا

برشلونة(أ ف ب)

عزز برشلونة صدارته وابتعد موقتاً بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد، بفوزه الصعب على مضيفه جيرونا 1-صفر السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني في كرة القدم.

ويدين برشلونة بالفوز بديربي كتالونيا إلى لاعب وسطه الشاب بيدري, الذي حل ّبدلاً من الفرنسي عثمان ديمبيليه الذي خرج مصاباً باكراً، ليسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 61.

ورفع برشلونة الذي حقق فوزه الثامن توالياً في مختلف المسابقات رصيده إلى 47 نقطة, بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي يستقبل ريال سوسييداد الثالث في قمة مباريات هذه المرحلة الأحد. فيما تراجع جيرونا الى المركز الثاني عشر مع 21 نقطة.

ولم يذق النادي الكتالوني طعم الخسارة منذ سقوطه أمام بايرن ميونيخ الألماني, في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في أكتوبر الماضي.

وينافس برشلونة على 3 جبهات هذا الموسم, حيث يتحضر لمواجهته المنتظرة أمام مانشستر يونايتد الانكليزي في ملحق "يوروبا لي[" الشهر المقبل.

وقبل استحقاقه الأوروبي على ملعبه "كامب نو" في 16 فبراير، يخوض 3 مباريات في "لا لي[ا" أمام كل من ريال بيتيس، إشبيلية وفياريال.

افتقد برشلونة لجهود مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي, الذي يطبق للمباراة الثالثة عقوبة الإيقاف بعد أن نال بطاقة حمراء أمام أوساسونا في آخر مباراة له في نوفمبر الماضي، قبل التوقف لخوض غمار مونديال قطر 2022، إضافة إلى فيران توريس للسبب ذاته، فدفع تشافي بلاعبه الشاب أنسو فاتي مرة جديدة في الهجوم إلى جانب ديمبيليه والبرازيلي رافينيا على الجناحين.

وفي شوط أوّل عقيم تلقى برشلونة ضربة معنوية بإصابة ديمبيليه، الذي خرج من الملعب وحلّ بدلاً منه بيدري (25)، وانتظر حتى نصف الساعة الاول ليشكل خطراً بتسديدة من فاتي، علت العارضة بعد خطأ في التمرير من دفاع جيرونا.

في المقابل، قاوم رجال المدرب ميتشيل المحاولات الخجولة والبطيئة للبلاوغرانا (4 تسديدات منها 2 على المرمى).

وكان بيدري عند حسن ظن مدربه، إذ افتتح التسجيل في الشوط الثاني بعد لعبة جماعية وعرضية من المدافع جوردي ألبا وخطأ من الحارس، استغله لاعب الوسط ابن الـ 20 عاماً لهز الشباك (61)، في خامس أهدافه في الدوري هذا الموسم.

واعتقد جيرونا انه حقق التعادل، إلا أن المدافع أرنو مارتينيس كان متسللاً لحظة تسجيله الهدف (65).

وتحصل الفريق المضيف على ثلاث فرص في 4 دقائق (بين 86 و89) لإدراك التعادل، إلا أن البدلاء توني فيا وبعده خوان كارلوس مارتن الذي كان وحيداً في منطقة الستة أمتار وجويل روكا، أهدروا تباعاً أمام دفاع برشلونة الذي لم تهتز شباكه سوى 6 مرات في "لا ليغا" هذا الموسم.

وفاز قادش على ريال مايوركا 2-صفر.

ويلعب لاحقاً إشبيلية أمام إلتشي، وخيتافي أمام ريال بيتيس.

وتتابع منافسات المرحلة الأحد، مع مباريات بلد الوليد أمام فالنسيا، وأوساسونا أمام أتلتيكو مدريد، وسلتا فيغو امام أتلتيك بلباو. وتختتم الاثنين بلقاء فياريال أمام رايو فايكانو.