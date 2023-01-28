أنشيلوتي يرفض تصريحات رئيس أتلتيكو

مدريد (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)



في بيان نشر على الموقع الرسمي لأتلتيكو مدريد على شبكة الإنترنت، أمس الجمعة، قال جيل مارين، إن الحكام يفضلون ريال مدريد ويخلقون أجواء مشحونة في المباريات.

وجاءت تصريحات جيل بعد يوم واحد من خسارة فريقه بنتيجة 1 / 3 أمام ريال مدريد، في الأشواط الإضافية بدور الثمانية بكأس ملك إسبانيا، حيث كان أتلتيكو متقدماً لمدة تجاوزت الساعة قبل أن يسجل رودريجو جوس هدف التعادل بعدما تقدم ألفارو موراتا لأتلتيكو.

وقال جيل مارين في البيان: «أي شخص يراقب الموقف من الخارج يمكنه رؤية أن الأشياء نفسها تحدث منذ عقود». وأضاف: «لسوء الحظ لم يعد الأمر مفاجئاً لأحد، إنها ليست أخباراً جديدة، إنها أمور واضحة وعليك أن تتذكر القصة». وتردد أنشيلوتي في الرد حينما سئل عن تصريحات جيل مارين وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الريال مع ريال سوسيداد في الدوري الإسباني غداً الأحد، لكنه أكد أن فرضية وجود حكام يفضلون فرقاً بعينها هي بعيدة عن الواقع.

وقال أنشيلوتي: «لم أقرأ تلك التصريحات رغم أنني سمعت بالأمر، لا أريد الحديث عن ذلك الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن شخصيتي تحترم جميع الآراء». وأضاف المدرب الإيطالي: «كانت مباراة تنافسية للغاية، أعتقد أننا كنا نستحق الفوز وباقي الأمور لن أتحدث عنها». وبسؤاله عن أداء الحكام أجاب أنشيلوتي: «أنه أمر معقد للغاية بالنسبة لهم، لكن مع وجود تقنية الفيديو (فار) ربما يجدون المساعدة، لم يعد هناك مجال للحديث عن التسلل على سبيل المثال». وأوضح: «لكن كل ما هو غير موضوعي يمكن أن يثير الجدل، الفساد انتهى في الماضي التحكيم تحسن كثيراً في أوروبا».