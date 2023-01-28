«ريمونتادا» تمنح البطائح «نقطة» أمام اتحاد كلباء



علي معالي (الشارقة)



خطف البطائح تعادلاً مثيراً أمام اتحاد كلباء 2-2، في المباراة التي جرت على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين».

تقدم «النمور» بهدفين أحرزهما البرازيلي دانيل بيسا في الدقيقة 33، وألكسندرو في الدقيقة 55، إلا أن «الراقي» عاد بـ «ريمونتادا» عندما سجل هدفين عن طريق جواو بيدرو من ضربة جزاء في الدقيقة 83، ولورنسي من ضربة جزاء أيضاً في الدقيقة 92، وارتفع رصيد اتحاد كلباء إلى 21 نقطة، فيما وصل البطائح إلى 14 نقطة.

وكادت «النقاط الثلاث» أن تكون من نصيب «النمور»، إلا أن «الراقي» رفض الخسارة، وأسفرت محاولاته عن هدفين من ضربتي جزاء بعد العودة إلى «الفار»، ليفرض التعادل كلمته على اللقاء المثير.

كاد أحمد عامر أن يبدأ بالتهديف لـ «النمور» بكرة جميلة لعبها «على الطاير» بجوار القائم، افتتح اتحاد كلباء الأهداف عن طريق البرازيلي دانيل بيسا، مستفيداً من هجمة بدأها عبد السلام محمد، ومنه إلى الروماني ألكسندرو، سددها دانييل بلمسة فنية داخل الشباك في الدقيقة 33.

وفي مطلع الشوط الثاني، ضاعت من «النمور» فرصتين لمضاعفة «الغلة»، وحصل أحمد عامر على ضربة حرة، أحرز منها ألكسندرو الهدف الثاني، بعد أن ارتطمت الكرة بالعارضة، وهزت الشباك في الدقيقة 55، ورد البطائح بتسديدة البرازيلي لورنسي بجوار القائم، وأنقذ حارس البطائح زايد أحمد كرة ألكسندرو، وفي الدقيقة 83 يقلص «الراقي» النتيجة بهدف جواو بيدرو من ضربة جزاء، وحصل الفريق على ضربة أخرى سجل منها لورنسي هدف التعادل في الدقيقة 92 ليخطف البطائح نقطة غالية، ونال عبدالعزيز حمد لاعب «النمور» على بطاقة حمراء.