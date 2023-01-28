الجزيرة يعبر دبا بهدف مبخوت



فيصل النقبي (دبا)



فاز الجزيرة على دبا بهدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد دبا، ضمن «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليصل «فخر أبوظبي» إلى «النقطة 26»، التي تفتح له الباب على مصراعيه للعودة إلى سباق المنافسة بقوة على اللقب، فيما تجمد رصيد «النواخذة» عند 4 نقاط في المركز الأخير.

والانتصار هو السادس للجزيرة على دبا، منذ بداية دوري المحترفين، خلال 12 مباراة بين الفريقين.

وقاد «القناص» علي مبخوت «فخر أبوظبي» إلى «النقاط الكاملة» في المباراة بتسجيله الهدف الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 72، احتسابها الحكم بعد العودة إلى «تقنية الفيديو».

ورفع مبخوت رصيده إلى 15 هدفاً في الدوري، ليشتد صراع الهداف مع لابا كودجو مهاجم العين الذي يتصدر القائمة وله 16 هدفاً.

وأصبح «النواخذة» في موقف صعب، بعدما تلقى «الخسارة 12» هذا الموسم، والثانية على التوالي مع المدرب حسن العبدولي.