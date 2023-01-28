الأحد 29 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

إيهيناتشو يصعد بـ«ليستر» إلى الدور الخامس

إيهيناتشو يصعد بـ«ليستر» إلى الدور الخامس
28 يناير 2023 18:57

لندن (رويترز)
أنقذ كليتشي إيهيناتشو فريقه ليستر سيتي من مفاجأة في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما هز الشباك في الشوط الثاني ليمنحه الفوز 1-صفر على ولسول المنتمي للدرجة الرابعة، والتأهل إلى الدور الخامس اليوم السبت.
وخاض ليستر، الذي كان انتصر بهدف إيهيناتشو على جيلينجهام المتعثر في الدرجة الرابعة في الدور السابق، اختباراً صعباً أمام فريق بدا عازماً على الحفاظ على شباكه نظيفة أمام نظيره المنافس في الدوري الممتاز.
واحتاج ليستر إلى نصف ساعة ليسدد أول كرة على المرمى، وزاد الموقف سوءًا بعد إهدار لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس ركلة جزاء، سددها في القائم عقب عرقلة باتسون داكا داخل منطقة الجزاء.
لكن البديل إيهيناتشو أنقذ ليستر، عندما سدد كرة من عند حدود منطقة الجزاء اصطدمت في ظهر المدافع براندون كوملي، لترتفع إلى أعلى وتسقط خلف الحارس إلى داخل الشباك.
وفي وقت سابق من اليوم، فاز ليدز يونايتد المنافس في الدوري الممتاز 3-1 على أكرينجتون ستانلي، ليتأهل إلى الدور الخامس للمرة الأولى منذ 2016.
وافتتح جاك هاريسون التسجيل لفريق المدرب جيسي مارش، قبل أن يضيف جونيور فيربو ولويس سينسترا هدفين، ليفوز ليدز على منافسه المنتمي للدرجة الثالثة والذي قلص الفارق بواسطة ليزلي أدكويا.

أخبار ذات صلة
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
توتنهام يعبر بريستون في كأس الاتحاد
ليستر سيتي
ليدز يونايتد
كأس الاتحاد الإنجليزي
آخر الأخبار
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
الرياضي
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
اليوم 16:00
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
دنيا
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
اليوم 15:58
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
الرياضي
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
اليوم 15:43
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
عربي ودولي
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
اليوم 15:42
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
الرياضي
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©