«تشوزين مارك» يُحلق بلقب «طيران الإمارات» بمضمار جبل علي



محمد حسن (دبي)



حلق «تشوزين مارك» بلقب طيران الإمارات، في الشوط الخامس والرئيسي لمسافة 1400 متر، البالغ جائزته 80 ألف درهم، والذي أقيم ضمن فعاليات السباق الثامن لمضمار جبل علي، وتألف من 7 أشواط للخيول المهجنة، والخيول العربية الأصيلة، وتنافست خلال الحفل 65 خيلاً، فيما بلغت القيمة الإجمالية لجوائزه 462 ألف درهم.

وفاز «باسم الوثبة» بجائزة الشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب الساحل للمقاولات وجائزته 50 ألف درهم.

ونال «تالنتم» لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، على لقب بنك دبي التجاري وجائزته 50 ألف درهم.

وظفر «الخالدي» بجائزة الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، على لقب أسكانا وجائزته 60 ألف درهم.

وانتزع «رزين دبي» الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، على لقب شادويل وجائزته 78 ألف درهم.

وتُوج «كوست سكاي» بجائزة الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب مفروشات الحذيفة وجائزته 64 ألف درهم.

وكان مسك الختام الجواد واثق الذي فاز بجائزة الشوط السابع لمسافة 1950 متر، على لقب مضمار نيوبري ـ المملكة المتحدة، وجائزته 72 ألف درهم.