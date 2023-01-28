برايتون يضع خطة الحفاظ على كايسيدو

لندن (د ب أ)

أبلغ نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم لاعب خط الوسط الدولي الإكوادوري مويسيس كايسيدو، الذي يرغب في الرحيل، أن يبتعد عن النادي لحين انتهاء فترة الانتقالات.

وأعلن كايسيدو عن رغبته في الرحيل بعد أن تقدم أرسنال بعرض مبدئي قيمته 60 مليون جنيه إسترليني، ورفضه برايتون أمس الجمعة. ولكن برايتون يظل مصمماً على رأيه بأن كايسيدو ليس للبيع، وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه حصل على بعض الوقت لتفادي أي تشتيت للذهن وإعداد نفسه للبقاء في النادي لنهاية الموسم.

ولم يشارك اللاعب في مران الفريق اليوم السبت، ولن يشارك في مباراة فريقه أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي المقرر إقامتها غداً الأحد.

ويتوقع أن يستأنف كايسيدو، الذي انضم لبرايتون من فريق إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري في عام 2021، نشاطه مع النادي يوم الأربعاء عندما تغلق فترة الانتقالات الشتوية. وذكر كايسيدو على إنستجرام أمس الجمعة إنه كان فخوراً بأنه سيجلب قيمة انتقال قياسية لفريق برايتون، ولكنه لم يحدد أي ناد يريد الانضمام له خاصة وأن نادي تشيلسي يتابعه. وقال اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، إنه يأمل في يعلم برايتون" السبب وراء رغبتي في استغلال هذه الفرصة الرائعة".

وأضاف: "أنا ممتن لرئيس نادي برايتون توني بلوم ولبرايتون لمنحهم الفرصة لي لكي ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأشعر أنني قدمت أفضل ما عندي لهم. دائماً ألعب كرة القدم وأنا مبتسم وسعيد". وأضاف: "أنا الأصغر من بين 10 أشقاء وتربيت في حي فقير في سانتا دومينجو بالإكوادور. حلمي دائماً أن أكون أفضل لاعب في تاريخ الإكوادور".

وتابع: "فخور لأنني كنت قادراً على جلب قيمة مالية قياسية لبرايتون وهو ما كان سيسمح للنادي بإعادة استثمارها، وستساعده على مواصلة النجاح".

وأكد: "الجماهير أحبتني وأنا سأظل دائماً أحبهم، لذلك آمل أن يتفهموا سبب رغبتي في استغلال هذه الفرصة الرائعة".