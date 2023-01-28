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الرياضي

لطيفة العميمي تخطف «النجومية» في كأس فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

لطيفة العميمي تخطف «النجومية» في كأس فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز
28 يناير 2023 16:47

أبوظبي (الاتحاد)
قدمت لطيفة العميمي أداءً رائعاً، لتحصد المركز الأول في الفئة الوحيدة، التي أقيمت في منافسات اليوم الثاني من الدورة العاشرة لبطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2023، والمقامة في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، ولتخطف نجومية الحدث.
وبسبب الظروف الجوية في أبوظبي، أقيمت فقط الجولة الأولى ضد الساعة من فئة المنافسات الوطنية للسيدات لقفز الحواجز، حيث سجلت العميمي من نادي الشارقة للفروسية والسباق الزمن الأسرع بواقع 47.00 ثانية، فيما حققت ميا نور أنيلي من منتجع الفرسان الرياضي والفارسة حصة الحرم من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، المركزين الثاني والثالث على التوالي، وتم تأجيل الفئات الخمس الأخرى المقرر إقامتها ليوم واحد.
يذكر أن البطولة، والتي تنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، هي واحدة من أبرز الفعاليات المرموقة في رياضة الفروسية على الصعيد العالمي، وقد استقطبت في نسختها لهذا العام 300 من أفضل الفرسان والفارسات من مختلف أنحاء العالم.
ويتنافس المشاركون في 6 فئات مختلفة على جوائز متنوعة يبلغ مجموعها 800 ألف درهم، وهو أعلى مبلغ للجوائز في تاريخ البطولة احتفاءً بإقامة نسختها العاشرة.
يشارك في البطولة فرسان وفارسات من 34 دولة من بينها الإمارات والسعودية وعُمان ومصر وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وجنوب أفريقيا والصين وغيرها، وتستمر فعالياتها حتى يوم الأحد.

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