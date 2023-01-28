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الرياضي

سابالينكا تحرز أوّل ألقابها الكبرى في أستراليا

سابالينكا تحرز أوّل ألقابها الكبرى في أستراليا
28 يناير 2023 15:48

ملبورن (أ ف ب) 

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تُوّجت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة خامسة عالميًا بأول لقب كبير في مسيرتها، بعد تغلبها في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الـ25، 4-6، 6-3 و6-4.
وعوّضت سابالينكا "24 عاماً" تأخرها في المجموعة الأولى لتتمكن من هزيمة بطلة ويمبلدون، بعد مباراة دامت لساعتين و28 دقيقة على ملعب رود ليفر، لترتقي إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي.
وجاءت المباراة النهائية لتختتم أسبوعين من المنافسات الدراماتيكية، حيث أقصت ريباكينا 3 فائزات في بطولات الجراند سلام: البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، في ثمن النهائي، اللاتفية يلينا أوستابينكو (17) في ربع النهائي والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (24) في نصف النهائي.
ولم تخسر سابالينكا أي مجموعة في ملبورن قبل النهائي، في بداية مثالية منذ مطلع العام الحالي، حيث حققت 10 انتصارات توالياً في أستراليا بإحرازها لقب دورة أديلايد.
وحسمت ريباكينا المجموعة الأولى بعد 24 دقيقة، إلا أنّ سابالينكا ردّت بشكل قوي وفازت بالمجموعة الثانية، رغم مقاومة شرسة من منافستها الكازاخستانية، حيث احتاجت هذه المجموعة إلى 57 دقيقة.
وأتت المجموعة الثالثة قمة في الإثارة والندية، وكان واضحًا أنّ تفاصيل صغرى قد تحسم المباراة.
وتمكنت البيلاروسية من كسر إرسال منافستها لتتقدم 5-3، إلا أنّ شوط المباراة جاء عصيبًا على اللاعبتين وتحديدا على سابالينكا، التي لم تستطيع حسم فوزها سوى بشق الأنفس.
ورغم خسارتها النهائي، ستشق ريباكينا طريقها نحو المراكز العشرة الأوائل في التصنيف العالمي، بعدما بلغت النهائي الكبير الثاني في غضون سبعة اشهر.

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
ويمبلدون
أرينا سابالينكا
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