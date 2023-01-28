«العفريت» يتصدر الجولة الأولى في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر الفارس عبد الله حميد العفريت، الجولة الأولى لسباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة «الماراثوني» لمسافة 161.96 كلم والمصنف دولياً بنجمتين، والذي أقيم اليوم في ثالث أيام فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة.

وبلغت مسافة الجولة الأولى للسباق الذي شهد مشاركة 53 فارساً وفارسة، 80.30 كيلو متر، وتمكن الفارس عبد الله العفريت على صهوة «سترلينجس زورو» لإسطبلات الريف «أشعب»، من قطع المسافة بزمن قدره 3:26:35 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 23.32 كلم/ ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة مها خالد على صهوة «أيه أس جي بيوستو» لإسطبلات النصر 2، وسجلت زمناً قدره 3:27:11 ساعة، وحل في المركز الثالث عبد الله يوسف الحمادي على صهوة «دون ترينكويلو» لإسطبلات المغاوير وسجل 3:27:28 ساعة.

وجاء في المركز الرابع الفارس اوجام سينج على صهوة «سروك شلوان» لإسطبلات ند الشبا مسجلاً 3:27:41 ساعة، فيما احتلت المركز الخامس كاتلينا باستونس على صهوة «شانيل دي جيب جاب» لإسطبلات «ام ايه بي»، بزمن قدره 3:27:41 ساعة.

وتختتم صباح اليوم فعاليات المهرجان، بالجولة الثانية من السباق «الماراثوني»، والتي تبلغ مسافتها 81.67 كيلو متر، وتم تقسيمها إلى 3 مراحل، تبلغ مسافة الأولى 30.30 كلم، وتم ترسيمها باللون البرتقالي، والثانية مسافتها 31.30 كلم، وتم ترسيمها باللون الأحمر، فيما تبلغ مسافة المرحلة الثالثة والأخيرة 20.07 كلم، وتم ترسيمها باللون الأخضر.

ويقام بالتوازي مع الجولة الثانية للسباق الماراثوني، سباق الشباب والناشئين لمسافة 104.8 كلم، وتم تقسيم مسافته إلى 4 مراحل، الأولى مسافتها 34 كلم، وتم ترسيمها باللون الأحمر، والثانية 30.80 كلم، وتم ترسيمها باللون الأزرق، والثالثة 20 كلم، باللون الأبيض، والرابعة والأخيرة مسافتها 20.7 كلم، وتم ترسيمها باللون الأخضر.