تيديسكو أبرز المرشحين لتدريب بلجيكا

توبيز(د ب أ)

كشفت تقارير صحفية في بلجيكا، أن دومينيكو تيديسكو يعد من بين أهم المرشحين لتولي تدريب المنتخب البلجيكي لكرة القدم.

جاء ذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة «هت لاستت نيوز»، وأوضحت الصحيفة أن المدرب السابق لنادي لايبزج الألماني نال إعجاب فريق العمل، المكون من أربعة أشخاص والمنوط به البحث عن خليفة للمدرب روبرتو مارتينيز.

وتابعت الصحيفة أن كل الدلائل تشير إلى تعيين فرانك فيركاوترين «66 عاماً» مديراً جديداً للشؤون التقنية للمنتخب، وجمع خبرته مع تيديسكو «37 عاماً». غير أن هناك شكوكاً حول ما إذا كان تيديسكو يرى في نفسه مدرباً لمنتخب وطني إذ إنه ظل يحلم دائماً بالعمل مديراً فنياً في الدوري الإيطالي الممتاز.

ودائماً ما كان تيديسكو ينتقي وظائفه في الماضي بدقة، حتى إنه رفض الكثير من العروض.

كان تيديسكو تولى تدريب لايبزج في الفترة بين أوائل ديسمبر 2021 حتى أوائل سبتمبر 2022، وقاد الفريق آنذاك للمشاركة في دوري أبطال أوروبا وإلى نصف نهائي الدوري الأوروبي والفوز بكأس الاتحاد الألماني.