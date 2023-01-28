ماجات يحذر من التفريط في «البارزين»

برلين (د ب أ)

أعرب المدرب الألماني الشهير فيليز ماجات «69 عاماً»، عن ثقته بقدرة فريق يونيون برلين على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لكنه حذر الفريق من التخلي عن نجومه البارزين.

وقال ماجات المدير الفني السابق لعدد من فرق الدوري الألماني مثل بايرن ميونيخ وهيرتا برلين وشالكه، في تصريحات نشرتها صحيفة «برلينر تسايتونج» اليوم السبت: «على المدى الطويل، أعتقد أنه سيكون من الصعب على الفريق أن يعوض رحيل أي لاعب بارز بلاعب يمتلك نفس المستوى».

وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه يونيون برلين حالياً هو قدرته على البقاء ضمن فرق المقدمة في جدول الدوري الألماني «بوندسليجا».

وترك يونيون برلين بصمة مبكرة في الدوري الألماني هذا الموسم، حيث تصدر البطولة لفترة طويلة في وقت سابق من الموسم.

ويحتل يونيون برلين المركز الثالث حالياً في جدول المسابقة، قبل مباراة الديربي مع جاره هيرتا برلين اليوم السبت بالمرحلة الـ18 من البوندسليجا.