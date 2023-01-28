الأحد 29 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كوجات: «الحالة النفسية» تسهم في «العودة السريعة» من الإصابة

كوجات: «الحالة النفسية» تسهم في «العودة السريعة» من الإصابة
28 يناير 2023 21:00

 

مصطفى الديب (أبوظبي)


الطبيب الإسباني رامون كوجات، أحد أهم المتخصصين في إصابات الملاعب على مستوى العالم، وسبق له أن عالج العديد من النجوم الذين عانوا من إصابات كبيرة، أمثال الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة السابق، والإسباني كارلوس بيول مدافع «البارسا» السابق أيضاً، والسويدي زالاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الحالي، والعديد من اللاعبين الذين تعددت إصاباتهم، واختلفت درجة صعوبتها، لذلك فهو يملك خبرات واسعة، خاصة أنه في هذا المجال منذ ما يقرب من 50 عاماً.
التقت صحيفة «الاتحاد» كوجات، خلال زيارة إلى أبوظبي منذ أيام، للحديث معه حول الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون وأصعبها، والتعرف على طرق الوقاية منها.
في البداية تحدث الطبيب الإسباني المخضرم عن أصعب الإصابات التي يتعرض لها لاعب كرة القدم، وقال: هناك العديد من الإصابات، وأخطرها خلع الركبة مع شلل الأعصاب وهي حالة نادرة للغاية، وربما لا تتكرر كثيراً.

 

أخبار ذات صلة
مارتينيز يقود إنتر إلي الوصافة الإيطالية
برشلونة يحلق في الصدارة بالفوز على جيرونا


وأشار كوجات إلى أن تمزق «الشرايين المأبضية» الموجودة خلف الركبة تعد الإصابة الأسوأ على الإطلاق التي يمكن أن تحدث للاعب، خاصة أن مكانها «حساس للغاية»، وكذلك تحتاج إلى وقت طويل للعلاج، وطرق محددة غاية من الصعوبة.
وتحدث الطبيب المخضرم عن دور الحالة النفسية في العلاج سريعاً من الإصابات، وقال: بكل تأكيد حالة المصاب النفسية تلعب دوراً مهماً للغاية في العلاج، خاصة أنها مثل أي مرض، وربما يكون في بعض الحالات العامل النفسي، الأهم من العلاج العضلي.
وشدد كوجات على أن علاج أي إصابة، يكون بالتوازي من الناحيتين النفسية والعضوية، مشيراً إلى أن معظم الحالات تكون عودتها مجدداً إلى الملاعب فيها بعض الصعوبة، إلا أن الحالة النفسية ربما تعجل بالعودة، وتسهم في العلاج السريع.
وأضاف: من ناحيتي أسأل اللاعب عند العودة إلى «المستطيل الأخضر»، عما إذا كان جاهزاً للعب، وهل لديه الرغبة في العودة ويفضل اللعب؟ إذا كانت إجابته غير مؤكدة تماماً، فإنني دائماً أنصحه بالانتظار أسبوعاً أو أسبوعين، ليتأكد أنه جاهز نفسياً وجسدياً للعب، ولابد أيضاً من التعرف والتأكد من أحواله مع أسرته، سواء زوجتُه وأولاده، وكذلك والداه، وكل المحيطين به!
وقال: بكل تأكيد، النادي الذي يلعب له المصاب له دور في الأمر، ومثلاً من يدافع عن ألوان «السيتي» و«الريال» و«البارسا»، وأندية القمة عموماً، ليس مثل أي لاعب آخر، لأنه يشارك في بطولات عديدة وكبيرة، وكذلك كونه لاعباً دولياً في منتخب بلاده، حيث يكون الضغط عليه قوياً من كل الجهات.
وتحدث كوجات عن أهم اللاعبين الذين عالجهم، وقال: حضر لي العديد من النجوم الكبار، ونجحت في علاجهم والمساهمة في عودتهم إلى الملاعب، أمثال صامويل إيتو وكارلوس بيول، وإبراهيموفتيش وبيب جوارديولا مدرب السيتي الحالي، والعديد من اللاعبين.
وتطرق كوجات عن أصعب إصابة واجهته، وقال: هناك العديد من الحالات، إلا أن أصعب ما واجهت خلال مشواري، إصابة لاعب من أوروجواي يدعى ميجلان، عاني من «خلع» في الركبة، ومشكله في الشرايين، وأيضاً «شرخ» في العظام أسفل الركبة، وشرخ في مفاصل الركبة، والأمر كان معقداً للغاية، خاصة أن كل إصابة تحتاج إلى علاج مختلف، ولكن في النهاية نجحنا في إعادته إلى الملاعب بعد عام ونصف العام ولعب أمام ريال مدريد مع أحد أندية البرازيل في «مونديال الأندية».

 

برشلونة
ميلان
صامويل إيتو
زلاتان إبراهيموفيتش
بيب جوارديولا
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
الرياضي
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
اليوم 16:00
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
دنيا
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
اليوم 15:58
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
الرياضي
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
اليوم 15:43
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
عربي ودولي
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
اليوم 15:42
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
الرياضي
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©