كوجات: «الحالة النفسية» تسهم في «العودة السريعة» من الإصابة

مصطفى الديب (أبوظبي)



الطبيب الإسباني رامون كوجات، أحد أهم المتخصصين في إصابات الملاعب على مستوى العالم، وسبق له أن عالج العديد من النجوم الذين عانوا من إصابات كبيرة، أمثال الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة السابق، والإسباني كارلوس بيول مدافع «البارسا» السابق أيضاً، والسويدي زالاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الحالي، والعديد من اللاعبين الذين تعددت إصاباتهم، واختلفت درجة صعوبتها، لذلك فهو يملك خبرات واسعة، خاصة أنه في هذا المجال منذ ما يقرب من 50 عاماً.

التقت صحيفة «الاتحاد» كوجات، خلال زيارة إلى أبوظبي منذ أيام، للحديث معه حول الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون وأصعبها، والتعرف على طرق الوقاية منها.

في البداية تحدث الطبيب الإسباني المخضرم عن أصعب الإصابات التي يتعرض لها لاعب كرة القدم، وقال: هناك العديد من الإصابات، وأخطرها خلع الركبة مع شلل الأعصاب وهي حالة نادرة للغاية، وربما لا تتكرر كثيراً.



وأشار كوجات إلى أن تمزق «الشرايين المأبضية» الموجودة خلف الركبة تعد الإصابة الأسوأ على الإطلاق التي يمكن أن تحدث للاعب، خاصة أن مكانها «حساس للغاية»، وكذلك تحتاج إلى وقت طويل للعلاج، وطرق محددة غاية من الصعوبة.

وتحدث الطبيب المخضرم عن دور الحالة النفسية في العلاج سريعاً من الإصابات، وقال: بكل تأكيد حالة المصاب النفسية تلعب دوراً مهماً للغاية في العلاج، خاصة أنها مثل أي مرض، وربما يكون في بعض الحالات العامل النفسي، الأهم من العلاج العضلي.

وشدد كوجات على أن علاج أي إصابة، يكون بالتوازي من الناحيتين النفسية والعضوية، مشيراً إلى أن معظم الحالات تكون عودتها مجدداً إلى الملاعب فيها بعض الصعوبة، إلا أن الحالة النفسية ربما تعجل بالعودة، وتسهم في العلاج السريع.

وأضاف: من ناحيتي أسأل اللاعب عند العودة إلى «المستطيل الأخضر»، عما إذا كان جاهزاً للعب، وهل لديه الرغبة في العودة ويفضل اللعب؟ إذا كانت إجابته غير مؤكدة تماماً، فإنني دائماً أنصحه بالانتظار أسبوعاً أو أسبوعين، ليتأكد أنه جاهز نفسياً وجسدياً للعب، ولابد أيضاً من التعرف والتأكد من أحواله مع أسرته، سواء زوجتُه وأولاده، وكذلك والداه، وكل المحيطين به!

وقال: بكل تأكيد، النادي الذي يلعب له المصاب له دور في الأمر، ومثلاً من يدافع عن ألوان «السيتي» و«الريال» و«البارسا»، وأندية القمة عموماً، ليس مثل أي لاعب آخر، لأنه يشارك في بطولات عديدة وكبيرة، وكذلك كونه لاعباً دولياً في منتخب بلاده، حيث يكون الضغط عليه قوياً من كل الجهات.

وتحدث كوجات عن أهم اللاعبين الذين عالجهم، وقال: حضر لي العديد من النجوم الكبار، ونجحت في علاجهم والمساهمة في عودتهم إلى الملاعب، أمثال صامويل إيتو وكارلوس بيول، وإبراهيموفتيش وبيب جوارديولا مدرب السيتي الحالي، والعديد من اللاعبين.

وتطرق كوجات عن أصعب إصابة واجهته، وقال: هناك العديد من الحالات، إلا أن أصعب ما واجهت خلال مشواري، إصابة لاعب من أوروجواي يدعى ميجلان، عاني من «خلع» في الركبة، ومشكله في الشرايين، وأيضاً «شرخ» في العظام أسفل الركبة، وشرخ في مفاصل الركبة، والأمر كان معقداً للغاية، خاصة أن كل إصابة تحتاج إلى علاج مختلف، ولكن في النهاية نجحنا في إعادته إلى الملاعب بعد عام ونصف العام ولعب أمام ريال مدريد مع أحد أندية البرازيل في «مونديال الأندية».