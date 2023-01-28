فرانكفورت يتمسك بـ«مواني»

فرانكفورت (د ب أ)

أكد النمساوي أوليفر جلازنر المدير الفني لفريق آنتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، أنه لا يبالي بالجدل الدائر حالياً بشأن إمكانية انتقال مهاجمه راندال كولو مواني إلى بايرن ميونيخ في الموسم المقبل.

وقال جلازنر، 49 عاماً، الذي يحل فريقه ضيفاً على بايرن ميونيخ اليوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني «بوندسليجا»: «لا أهتم بما سيحدث في الصيف المقبل. لنَرَ ما سيحدث»، مشيراً إلى أن مواني يمر بفترة جيدة مع الفريق.

وقال جلازنر: «لا نملك مالاً وفيراً مثل بايرن»، معرباً عن سعادته بتأكيدات إدارة النادي على حرصها على بقاء اللاعب الفرنسي مواني ضمن صفوف الفريق.

وكان مواني «24 عاماً» انتقل إلى آنتراخت فرانكفورت في بداية الموسم الحالي قادماً من نانت الفرنسي بعقد يمتد حتى 2027، ولا يتضمن بنداً يتيح له الرحيل قبل هذا التاريخ.