الأحد 29 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

فرانكفورت يتمسك بـ«مواني»

فرانكفورت يتمسك بـ«مواني»
28 يناير 2023 14:34

فرانكفورت (د ب أ)

أكد النمساوي أوليفر جلازنر المدير الفني لفريق آنتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، أنه لا يبالي بالجدل الدائر حالياً بشأن إمكانية انتقال مهاجمه راندال كولو مواني إلى بايرن ميونيخ في الموسم المقبل.
وقال جلازنر، 49 عاماً، الذي يحل فريقه ضيفاً على بايرن ميونيخ اليوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني «بوندسليجا»: «لا أهتم بما سيحدث في الصيف المقبل. لنَرَ ما سيحدث»، مشيراً إلى أن مواني يمر بفترة جيدة مع الفريق.
وقال جلازنر: «لا نملك مالاً وفيراً مثل بايرن»، معرباً عن سعادته بتأكيدات إدارة النادي على حرصها على بقاء اللاعب الفرنسي مواني ضمن صفوف الفريق. 

أخبار ذات صلة
البايرن.. بداية «السنوات العجاف»!
ناجلسمان يعترف بالأزمة

وكان مواني «24 عاماً» انتقل إلى آنتراخت فرانكفورت في بداية الموسم الحالي قادماً من نانت الفرنسي بعقد يمتد حتى 2027، ولا يتضمن بنداً يتيح له الرحيل قبل هذا التاريخ.

بايرن ميونيخ
آينتراخت فرانكفورت
البوندسليجا
آخر الأخبار
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
الرياضي
لابا يخطف «أضواء الدوري» بـ«الهدف 74»
اليوم 16:00
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
دنيا
كيف تقيس عمرك الفعلي بدون تاريخ الميلاد؟
اليوم 15:58
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
الرياضي
«كاحل» إريكسن تحت الفحص
اليوم 15:43
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
عربي ودولي
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء "اتصالات" مع المستشار الألماني
اليوم 15:42
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
الرياضي
حتا بطلاً لكأس رئيس الدولة للجري
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©