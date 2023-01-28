السوبر السعودي.. اللقب بين الاتحاد والفيحاء

الرياض (أ ف ب)

يسعى الاتحاد والفيحاء للظفر بالكأس السوبر السعودية للمرة الأولى في تاريخهما، عندما يلتقيان الأحد في المباراة النهائية على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ويُعدّ ظهور الاتحاد في السوبر هو الثالث، حيث لعب نهائيين سابقين، خسر الأول أمام الفتح 2-3 عام 2013، والثاني أمام الهلال 1-2 عام 2018، في حين يتواجد الفيحاء للمرة الأولى.

وستكون مباراة الأحد الثانية بينهما في ظرف 10 أيام، حيث التقيا في الدوري المحلي الخميس 19 يناير الجاري وانتهى اللقاء بفوز الاتحاد 3-0.

وجاء تأهل الاتحاد للنهائي بعد فوزه الكبير على النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 3-1، بينما تأهل الفيحاء عقب فوزه الهام على الهلال حامل اللقب 1-0.

وقدّم الاتحاد مباراة كبيرة من الناحية التكتيكية أمام النصر ونجح في الخروج ببطاقة التأهل للنهائي، بعد نجاح مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو بفرض الضغط العالي على تشكيلة المدرب الفرنسي رودي جارسيا. ويطمح إلى مواصلة مستوياته الكبيرة خلال الموسم وحسم اللقب لصالحه، لاسيما وأنه يملك الأدوات التي تمكنه من ذلك.

ويبرز في صفوف «العميد» عدد من اللاعبين المميزين يتقدمهم الثلاثي البرازيلي مارسيلو جروهي وإيجور كورونادو ورومارينيو داسيلفا، والثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، وأحمد شراحيلي ومهند الشنقيطي وعبدالرحمن العبود.

وخالف الفيحاء كل التوقعات وأطاح بالهلال حامل اللقب الهلال، بعدما قدم مباراة كبيرة، لعب خلالها وفق إمكاناته وحقق ما أراد، ويأمل في أن يكون حاضراً لحسم اللقب لصالحه مثلما فعل في الموسم الماضي، عندما توج بكأس الملك.

ويعوّل الفيحاء على حارسه العملاق الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، الذي لعب دوراً حاسماً في نصف النهائي إلى جانب البرازيلي باولينيو والإسباني فيكتور رويس والنيجيري انتوني نواكايمي، وسامي الخيبري وبندر ناصر وسلطان مندش.

وكان نظام الكأس السوبر في السنوات الماضية عبارة عن مباراة واحدة تجمع بطلي الدوري والكأس، لكن بنظامها الجديد تسير على خطى مسابقة الكأس السوبر الإسبانية التي احتضنتها السعودية أخيراً، بمشاركة أربعة أندية، وتوّج برشلونة بلقبها.

ويملك الهلال ثلاثة ألقاب في المسابقة، مقابل اثنين للنصر ولقب لكل من الفتح والشباب والأهلي.