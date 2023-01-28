«البرتقالي» يتذوق «أكبر خسارة»!

رضا سليم (دبي)

تعرض فريق عجمان لأكبر خسارة له هذا الموسم بعد خماسية العين بالجولة الرابعة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، ولم يخسر «البرتقالي» بالخماسية منذ موسم 2020-2021، عندما خسر أمام شباب الأهلي 1-5 في الجولة السابعة، وخلال مسيرة الفريق هذا الموسم خسر في 5 مباريات، أمام النصر 0-2 وأمام الشارقة 2-3، وأمام الوصل 1-2، ثم شباب الأهلي 1-3 وبعدها العين.

وتبرز نتائج كبيرة في مسيرة لقاءات الفريقين لمصلحة «الزعيم»، حيث التقى الفريقان في 23 مباراة بالدوري، فاز العين في 19 مباراة مقابل فوز وحيد لـ«البرتقالي»، فيما كان التعادل في 3 مواجهات، كما أنها ليست المرة الأولى التي يفوز فيها «الزعيم» العيناوي بخماسية، بل فاز بنتائج أكبر منها، حيث فاز البنفسج 5-0 في الجولة الـ17 من موسم 2008-2009، و5-4 في موسم 2009-2010، و7-1 في موسم 2014-2015، و7-0 موسم 2017-2018، وكان الفوز الوحيد لفريق عجمان بنتيجة 4-0 في موسم 2018-2019.

ويواجه «البرتقالي» ظروفاً صعبة في خط الدفاع، بعدما تعرض لاعبه محمد إسماعيل للطرد في مباراة شباب الأهلي، كما تعرض السلوفيني ميرال قائد الدفاع للإصابة بخلع في الكتف، ولم يشارك أمام العين، ورغم عودة الحارس علي الحوسني وعبدالله صالح من الإيقاف وسعيد سليمان لصفوف الفريق، إلا أن المجموعة التي شاركت أمام «الزعيم» لم تستطع أن تضبط إيقاع الدفاع في ظل الهجوم الكاسح من لاعبي العين والذين أهدروا فرصاً كثيرة، خاصة سفيان رحيمي كانت تكفي لخروج المباراة بأكبر نتيجة في الدوري.

في المقابل كاد هجوم عجمان أن يعود للمباراة بعدما سجل بريستيج وأهدر وليد أزارو ضربة جزاء وكانت هناك فرص محققة للتسجيل، ولكن حالة الارتباك في الخط الخلفي وتنوع هجمات العين من الأطراف والعمق أربكت كل حسابات «البرتقالي» ليخرج خاسراً بالخمسة.

ويستغل جوران مدرب عجمان مباراة الفريق في كأس رئيس الدولة أمام الحمرية يوم الثلاثاء المقبل، لتصحيح أخطاء فريقه قبل أن يواجه النصر يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة عشرة للدوري.